Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi şans verilmesi halinde PAOK maçında süre alabilecek. Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulan Cimbom, ligin yanı sıra Avrupa'da da başarıyı yakalamak istiyor. Galatasaray'ın rakibi PAOK ise geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Peki Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda? İşte, GS Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında detaylı bilgiler…
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK’u konuk edecek. Sarı kırmızılılar, rakibini mağlup ederek organizasyona üç puanla başlamak istiyor. Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Galatasaray, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer almayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde sarı kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk’un kadro tercihi merak ediliyor. Peki Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Galatasaray - PAOK maçı şifresiz mi?
GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde üç puan hedefliyor.
Galatasaray - PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.
GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Buna göre, Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.
GALATASARAY - PAOK MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!
Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande ile yardımcısı Guillermo Cuadra görev yapacak.
KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİNDE ÜÇ EKSİK DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler dikkat çekiyor. Kaleci Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve yeni transfer Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.
Muslera, Young Boys maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza aldı.
Ayrıca, Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech de kadroda yer almayacak.
Transferin son gününde Freiburg’dan alınan Roland Sallai ise UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için karşılaşmada forma giyemeyecek.
GALATAASARAY AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
25 Eylül l Galatasaray - PAOK
3 Ekim l RFS - Galatasaray
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray