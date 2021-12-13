UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında İtalya'da Lazio ile karşılaşan ve rakibiyle 0-0 berabere kalarak namağlup adının son 16'ya yazdıran Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde 24 takım kaldı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da içinde yer aldığı grup aşamasını lider tamamlayan takımlar adlarını son 16'ya yazdırırken, grup 2.'leri ise Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla son 16'ya kalma mücadelesi verecek.
KURA ÇEKİMİ 13 ARALIK'TA
Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık saat 15:00'de çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.
Kura çekiminin Exxen'den yayınlanması bekleniyor.
İŞTE PLAY-OFFA KALAN TAKIMLAR
UEFA Avrupa Ligi'nden gelebilecek takımlar:
Real Sociedad
Rangers
Olympiakos
Napoli
Lazio
Braga
Dinamo Zagreb
Real Betis
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:
RB Leipzig
Porto
Dortmund
Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit
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