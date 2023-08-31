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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura heyecanı - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura heyecanı

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 ve 3 numaralı turnuvası olarak kabul edilen UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde grup kuraları 1 Eylül Cuma günü çekilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:41 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:41
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        Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura heyecanı
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        UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi 1 Eylül Cuma günü yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

        Play-off turu ilk maçlarında Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş, Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe ve Genk'e 2-1 kaybeden Yukatel Adana Demirspor, bu akşam oynanacak rövanşlarda rakiplerini elemeleri halinde Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.

        TURNUVA FORMATLARI

        Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

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        Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

        Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

        İki turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.

        Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

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