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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı nefes kesti. İki kupada da yarı finale kalan takımlar belli oldu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

    SEVILLA, MANU'YU ELEDİ

    Sevilla, 2-2'nin rövanşında Manchester United'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sevilla, yarı finalde Sporting'i eleyen Juventus'la karşılaşacak.
  • Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

    JUVE AVANTAJINI KULLANDI

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Juventus ile Sporting 1-1 berabere kaldı. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Juventus yarı finale yükseldi ve Sevilla'nın rakibi oldu.
  • Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

    LEVERKUSEN 4 GOLLE

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Bayer Leverkusen, deplasmanda Saint-Gilloise'yu 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. İlk maç 1-1 bitmişti.
  • Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

    ROMA, ORKUN'LU FEYENOORD'U ELEDİ

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Roma, Feyenoord'u uzatmalara giden maçta 4-1 yendi ve toplamda 4-2'lik skora ulaşarak yarı final biletini kaptı. Feyenoord'da Orkun Kökçü 120 dakika oynadı, Roma'da Zeki Çelik 78'de oyuna girdi.
  • Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

    KONFERANS LİGİ

    ALKMAAR PENALTILARLA

    AZ Alkmaar, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Anderlecht'i aynı skorla devirdi. Penaltılara gidilirken Hollanda ekibi 4-1 kazanan taraf oldu.
  • Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

    FIORENTINA TERLEDİ AMA...

    Fiorentina, deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Lech Poznan karşısında 3-0 geri düştü. Ancak İtalyan ekibi 3-2'yi bularak tur atlayan taraf oldu.
  • Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

    WEST HAM FARKLI KAZANDI

    West Ham, deplasmanda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Gent'i 4-1 yenerek yarı finale kalan taraf oldu.
  • Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

    BASEL UZATMALARDA TURLADI

    UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Basel, uzatmalara giden maçta Nice'i 2-1 mağlup etti. İlk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Basel adını yarı finale yazdırdı ve Fiorentina'nın rakibi oldu.

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