Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm!

BAYERN MUNİH, RAHAT KAZANDI

Bundesliga'nın 22. haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 ile geçti. Ev sahibi ekibin gollerini Harry Kane (2) ve Leon Goretzka kaydetti.

Borussia Dortmund evinde Mainz'ı ve Bayer Leverkusen ise St. Pauli'yi 4-0'lık skorlarla devirdi.

Hoffenheim ise Freiburg'u 3-0 mağlup etti.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin zirvesinde Bayern Münih, 57 puanla yerini korudu. Borussia Dortmund 51, Hoffenheim 45 ve Stuttgart ise 42 puanla lideri takip etti.

Avrupa’nın beş büyük liginde hafta sonu ve pazartesi maçları tamamlandı. LaLiga’da Real Madrid, Ligue 1’de Lens zirveye çıkarken; İngiltere’de Arsenal, İtalya’da Inter ve Almanya’da Bayern Münih liderliğini sürdürdü.spot

Real Madrid ve Lens liderliğe yükseldi!