İngiltere de (Premier Lig) Arsenal, İtalya da (Serie A) Inter ve Fransa da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Barcelona nın liderlikte yer aldığı İspanya da (LaLiga) ise İspanya Kral Kupası finali nedeniyle karşılaşma oynanmadı. Atletico Madrid e normal s&uuml;resi ve uzatmaları 2-2 biten finalde penaltılarla 4-3 &uuml;st&uuml;nl&uuml;k kuran Real Sociedad, Kral Kupası nın sahibi oldu. BEŞ B&Uuml;Y&Uuml;K LİGDE İLK ŞAMPİYONLUK BAYERN M&Uuml;NİH İN Bundesliga da Bayern M&uuml;nih, sahasında Stuttgart ı 4-2 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Avrupa nın beş b&uuml;y&uuml;k liginde ipi g&ouml;ğ&uuml;sleyen ilk takım oldu. M&uuml;nih ekibi, &uuml;st &uuml;ste 2 olmak &uuml;zere 35. şampiyonluğunu elde etti. Bayern M&uuml;nih, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies ve Harry Kane in golleriyle kazandı. Konuk ekibin gollerini Chris F&uuml;hrich ve Chema Andres attı. Milli futbolcu Ozan Kabak ın 90 dakika forma giydiği ma&ccedil;ta Hoffenheim, evinde Borussia Dortmund u 2-1 yendi. Leipzig, Eintraht Frankfurt deplasmanında 3-1 kazanarak &uuml;st &uuml;ste 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi takımda Can Uzun, 64. dakikada oyuna girdi. Cenk &Ouml;zkacar, takımı K&ouml;ln &uuml;n deplasmanda St. Pauli ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada 90 dakika g&ouml;rev yaptı. Bayern M&uuml;nih, 30. haftada 79 puana ulaştı ve en yakın rakibi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 15 e &ccedil;ıkararak şampiyonluğu garantiledi. MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLUK İ&Ccedil;İN UMUTLANDI Premier Lig de Manchester City, konuk ettiği lider Arsenal ı Rayan Cherki ve Erling Haaland ın golleriyle 2-1 yenerek rakibine bir adım daha yaklaştı. Haftanın &ouml;ne &ccedil;ıkan ma&ccedil;ında Manchester United, Chelsea deplasmanında 1-0 galip geldi. Merseyside derbisinde Liverpool, Everton a konuk olduğu ma&ccedil;tan uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 galip ayrıldı. Aston Villa ise haftanın en goll&uuml; ma&ccedil;ında Sunderland i 4-3 l&uuml;k skorla ge&ccedil;ti. Ferdi Kadıoğlu nun 90 dakika g&ouml;rev aldığı ma&ccedil;ta Brighton, deplasmanda Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. Ligde 33. haftanın ardından Arsenal, 70 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Bir ma&ccedil;ı eksik Manchester City, rakibiyle arasındaki farkı 3 puana indirdi. Manchester United ve Aston Villa 58 er, Liverpool 55 puan topladı. INTER ART ARDA &Uuml;&Ccedil;&Uuml;NC&Uuml; MA&Ccedil;INI KAZANDI Serie A da lider Inter, sahasında Cagliari yi Marcus Thuram, Nicolo Barella ve Piotr Zielinski nin golleriyle 3-0 mağlup ederek peş peşe &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Hakan &Ccedil;alhanoğlu, 85 dakika forma giydi. Şampiyonluk iddiasını s&uuml;rd&uuml;rmek isteyen Milan, deplasmanda Hellas Verona yı 1-0 lık skorla ge&ccedil;ti. Lazio ise konuk olduğu Napoli yi 2-0 mağlup etti. &Uuml;st &uuml;ste ikinci kez puan kaybeden Napoli, zirveden uzaklaştı. Milli futbolcu Kenan Yıldız ın 72. dakikada oyuna girdiği m&uuml;cadelede Juventus, evinde Bologna yı 2-0 yendi. Ligin 33. haftasında Inter, 78 puanla zirvedeki yerini korudu. Milan ve Napoli 66 şar, Juventus 63 puanla sıralandı. Inter, 34. haftada alınacak sonu&ccedil;lara g&ouml;re takip&ccedil;ileri Milan ve Napoli nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip olacak. PSG EVİNDE KAYBETTİ Ligue 1 de Olimpik Lyon, deplasmanda lider PSG yi 2-1 mağlup etti. PSG nin gol&uuml;n&uuml; Khvicha Kvaratskhelia, Lyon un gollerini Endrick ve Afonso Moreira kaydetti. Zirve takip&ccedil;isi Lens, sahasında Toulouse u 3-2 lik skorla ge&ccedil;ti. Lille ise evinde Nice ile 0-0 berabere kaldı. Lille in kalesini koruyan Berke &Ouml;zer, m&uuml;cadelede 90 dakika g&ouml;rev yaptı. Ligin 30. haftasında PSG, ma&ccedil; eksiğine rağmen 63 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 62 puana ulaşarak zirveyle arasındaki farkı bire d&uuml;ş&uuml;rd&uuml;. Lille ve Lyon 54 er puan elde etti.