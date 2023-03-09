Avrupa'nın en sıcak ikinci kışı!

Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kış, Doğu Avrupa ve Kuzey-Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ortalamanın çok üzerinde sıcaklıkların görülmesiyle "Avrupa için kaydedilen en sıcak ikinci dönem" oldu.