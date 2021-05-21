Avrupa pazarında dikkat çeken büyüme

HABERTURK.COM

Avrupa otomobil pazarı 2021 Nisan ayında 2020 Nisan ayına göre yüzde 255.9 arttı ve toplam 1 milyon 39 bin 810 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre, kıtadaki otomobil satışları 2021 Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 23.1 arttı. Yılın ilk dört ayında Avrupa'da satılan otomobil adedi 4 milyon 120 bin 443 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Türkiye'deki otomobil satışları ise yüzde 68.7 oranında artmıştı. Ocak-Nisan döneminde 204 bin 839 adet otomobilin satıldığı Türkiye pazarı, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise, 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösteren ülke olmadı. Geçen yılın Nisan ayına göre en fazla büyüme

gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 3276.8 ile İtalya, yüzde 3176.6 ile İngiltere ve yüzde 1988.6 ile

İrlanda oldu.

Avrupa'da 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş ise sırasıyla yüzde 14.5 ile Romanya, yüzde 11.7 ile Hollanda, yüzde 7.3 ile Litvanya’da görüldü. Ocak-Nisan döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 68.4 ile İtalya, yüzde 51 ile Fransa ve yüzde 41.2 ile Yunanistan oldu.