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Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftası, 9 maçla başladı. Romanya, İspanya'ya 2-1 mağlup olurken Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone ülkesinin tek golünü kaydetti

Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde D, F, G ve J gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Konuk olduğu Ermenistan'ı 3-1 mağlup eden İtalya, J Grubu'nda 5'te 5 yaptı. 6 Eylül 2006'da Fransa'ya 3-1 kaybettiği maçtan bu yana Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mağlubiyet yüzü görmeyen İtalya, yenilmezlik serisini 35 karşılaşmaya (29 galibiyet, 6 berberlik) çıkardı.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Brighton'dan kiraladığı Rumen santrafor Florin Andone, İspanya'ya 2-1 yenildikleri F Grubu maçının 56. dakikasına oyuna girdi ve 3 dakika sonra gol attı.

Elemelerin 5. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

D Grubu

İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre: 1-1

Cebelitarık-Danimarka: 0-6

F Grubu

Romanya-İspanya: 1-2

Norveç-Malta: 2-0

Faroe Adaları-İsveç: 0-4

G Grubu

İsrail-Kuzey Makedonya: 1-1

J Grubu

Ermenistan-İtalya: 1-3

Finlandiya-Yunanistan: 1-0

Bosna Hersek-Lihtenştayn: 5-0

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