Avrupa Şampiyonu'na coşkulu karşılama

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan İbrahim Çiftçi, memleketi Erzurum'da davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı.
Erzurum Havalimanı'na gelen milli güreşçi Çiftçi'ye, kendisini karşılayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Güreş İl Temsilcisi Baddal Alpkılıç, ailesi ve kent protokolünce çiçek verildi.
Milli güreşçi Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.
Şampiyonluk yaşamanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Çiftçi, "Çok mutluyum, gururluyum. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak tarifsiz bir duygu. Bu benim ilk şampiyonluğum oldu. Başarılarımı devam ettirmek için durmadan çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Şampiyon güreşçinin babası Harun Çiftçi de oğlunun başarısıyla gururlandıklarını dile getirerek, "Orada bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutması onur verici. Oğlumun şampiyon olması her şeyden önemliydi. Yıllardır bu anı bekliyorduk." diye konuştu.
Fuat Taşkesenligil ise İbrahim Çiftçi'ye Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırdığı için spor camiası adına teşekkür ederek, "Erzurum kadim şehirdir ve spora her anlamda öncülük yapmıştır. Güreşte de yine lider ve öncü şehir olduğumuzu söylemek isterim. Ailesine, kulübüne ve tüm yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılamaya gelenlerle fotoğraf çektiren Çiftçi, "Erzurum seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla bir süre omuzlarda taşındı.
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