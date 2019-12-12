Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya’da gerçekleştirdiği açılışların ardından Batı Avrupa’daki yayılımının İtalya ile devam ettiriyor.

Bu kapsamda Ford Trucks'un, İtalya pazarına yeni distribütörü F-Trucks Italia ile gireceği açıklandı. Hızlı bir büyüme dönemine girdiklerini vurgulayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, "Kısa süre önce girdiğimiz Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğümüz pazarlardan biri olan İtalya’daki yapılanmamızı da tüm hızıyla ilerletiyoruz. Avrupa’daki büyüme planlarımızda önemli bir yer tutan İtalya pazarına yeni distribütörümüz F-Trucks Italia iş birliği ile adım atıyoruz. İtalya, bugün faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında yaklaşık 20 bin adetlik çok önemli bir pazar. Ford Trucks olarak, Avrupa’da adım adım ilerliyor, tüm hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun için, bir yandan bayi ve servis iş birlikleri ile altyapımızı hazırlarken, diğer yandan da ülke ve bölge bazında yaptığımız atamalarla hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, yurtdışı organizasyon yapısını yeniden düzenleyen Ford Trucks, 10’u aşkın ülkede ülke ve bölge müdürlükleri atamaları gerçekleştirdi.