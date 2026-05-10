Avrupa’dan Afrika’ya mühendis kızlar İstanbul’da bir araya geldi

Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 2015 yılından bu yana devam eden Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nin (TMK) geleneksel buluşması bu yıl da İstanbul’da düzenlendi. Daha önce yedi kez gerçekleştirilen buluşmaya, dünyanın dört bir yanından mühendislik öğrencileri katıldı. Ulusal ölçekte başlayan yolculuğunu Global Engineer Girls markasıyla uluslararası boyuta taşıyan program; Türkiye, Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan’ın ardından son bir yıl içinde İspanya, İngiltere, Fildişi Sahili ve Mozambik’in programa dahil edilmesiyle küresel etki alanını genişletti.

Limak Vakfı ve Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in ev sahipliğinde bu yıl sekizinci kez düzenlenen etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte İspanya Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve Almanya İstanbul Başkonsolosu Regine Maria Grienberger de katıldı. Programın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerden yaklaşık 320 öğrencinin katıldığı organizasyon, İstanbul Kavacık’taki Limak Eurasia Hotel’de gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında farklı alanlardan 22 lider katılımıyla düzenlenen oturumlarda kariyer, liderlik ve teknoloji gibi konu başlıkları ele alındı. Öğrencilerin yanı sıra, mezunlar, proje paydaşları, mentörler ve koçların da yer aldığı etkinliğe 500’ün üzerinde kişi katılım sağladı.

YENİ YÜZYILIN KALKINMA GÜCÜ GENÇLERİN POTANSİYELİYLE ŞEKİLLENİYOR

11 yıldır başarıyla sürdürülen Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin çok kıymetli bir yolculuk olduğunu vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş program kapsamında yaptığı konuşmada, “Yeni yüzyılın gücünü; bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi değere, değeri insanlığın ortak faydasına dönüştürebilen toplumlar inşa ediyor. Bu çağda ülkelerin kalkınma kapasitesi, sahip oldukları genç nüfusun niteliğiyle ve o gençlerin önüne açılan imkânlarla ölçülüyor. Özellikle kız çocuklarının bilime ve teknolojiye katılımı, daha adil, üretken ve güçlü bir geleceğin en önemli yapı taşlarından biri. Bizim görevimiz, bu potansiyelin önünü açmaktır. Kız çocuklarımızın hayallerini güçlendirmek, mesleki yolculuklarını desteklemek ve her alanda daha görünür olmalarını sağlamaktır. Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi, bu hedefi büyüten örnek bir çalışmadır” dedi.

“TÜRKİYE’DEN DOĞAN MODEL, KÜRESEL ÖLÇEKTE ETKİ OLUŞTURUYOR”

STEM alanlarında kadın temsilinin hâlâ istenilen seviyede olmadığına dikkat çeken Göktaş, “Asıl mesele çoğu zaman yetenek eksikliği değil; yönlendirme, algı ve özgüven bariyerleridir. Bu nedenle kız çocuklarımızın mühendislik alanında daha görünür olmasını çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nin bugün binlerce öğrenciyle sürdürüldüğünü belirten Göktaş, proje kapsamında burs, staj, mentörlük, eğitim ve istihdam destekleri sunulduğunu aktararak, “Genç kızlarımız; iş dünyasına daha hazırlıklı, daha donanımlı ve daha güçlü bir başlangıç yapıyor. Liderlikten finansal okuryazarlığa, veri analitiğinden yapay zekâya, çevresel sürdürülebilirlikten teknoloji okuryazarlığına kadar farklı alanlarda sertifikalı eğitimler yer alıyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl üçüncü fazı başlatılan Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nin sahadaki etkilerini görmek amacıyla kapsamlı bir sosyal etki çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Göktaş, “Bu çalışma bize üç önemli sonucu açıkça gösterdi. Birincisi; Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi, genç kızlarımızın mühendislik alanına yönelik özgüvenini belirgin biçimde artırıyor. İkincisi; burs, staj, mentorluk, eğitim ve istihdam imkânları sayesinde öğrencilerimizin eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasındaki geçişi kolaylaşıyor. Üçüncüsü ise program, bireysel başarı hikâyelerinin ötesine geçerek toplum zihniyetinde kalıcı bir değişime katkı sunuyor” dedi.

Projenin Global Engineer Girls (GEG) çatısı altında uluslararası ölçekte büyüdüğünü ifade eden Göktaş, gençlere de seslenerek, “Attığınız her adım, yarının Türkiye’sinde yeni bir buluşa, yeni bir teknolojiye, yeni bir üretim modeline dönüşebilir. Sizin başarınız, başka kız çocuklarına cesaret verecektir. Unutmayın; geleceği bekleyenler değil, geleceği tasarlayanlar iz bırakır” ifadelerini kullandı.

GEG İLE SINIRLARI VE KÜLTÜREL BARİYERLERİ AŞIYORUZ

Mühendislikte fırsat eşitliğini destekleyen GEG’in sadece bir sosyal etki programı değil, küresel rekabetin rasyonel bir gerekliliği olduğunu vurgulayan Limak Vakfı ve Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, şu ifadeleri kullandı: “Bugünün dünyasında artık sadece kod yazmayı veya hesaplama yapmayı değil; yapay zekayı, otomasyonu ve sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Dünyanın en karmaşık mühendislik problemlerini çözmek istiyorsanız, yetenek havuzunuzun yarısını sürece dahil etmeden küresel rekabette başarılı olmanız imkânsız. Küresel veriler, kadınların dahil olduğu mühendislik ekiplerinin yüzde 25 daha yüksek performans gösterdiğini kanıtlasa da mezunlar arasındaki kadın oranı hala yüzde 28 seviyesinde. Biz, bu tabloyu değiştirmek; geleceğin STEM dünyasına ‘eşitliği’ işlemek için buradayız. Bugün, sizlerin geçtiği yollardan geçip, çalışma hayatında devleşen mezunlarımızı aramızda görmek, ‘GEG Etkisi’nin en somut örneği. Sizler artık 2.000 kişilik Global Engineer Girls kız kardeşlik ağının parçasısınız. Bir iş ortağına, bir mentora ya da sesinizi duyurmak için cesarete ihtiyaç duyduğunuzda; bugünü ve bu salondaki enerjiyi hatırlayın.”

GELECEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYASINI KADINLAR YÖNETECEK

GEG’in temel felsefesinin teknik eğitimden ziyade liderlik dönüşümü olduğunun altını çizen Özdemir, “Mühendisliğin evrensel dilini kadınların vizyonuyla birleştirdiğimizde ortaya çıkan etkiyi sadece rakamlarla ölçemeyiz. Biz genç kadınlara burs vermenin çok ötesinde; onlara bir köprünün, bir havalimanının nereye inşa edileceğine karar verecek vizyonu ve öz güveni kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün Avrupa’dan Afrika’ya her yeni katılımla zenginleşen kız kardeşlik ağımızla mühendis kızlarımıza küresel ölçekte rekabet edebilecekleri bir platform sunuyoruz. GEG içindeki bu müthiş enerji, yarının sürdürülebilir dünyasını ve teknolojik dönüşümünü kadınların yöneteceğinin en somut müjdecisi. Limak olarak önceliğimiz, bu kıvılcımı dünyanın her yerine taşımak ve mühendis kızlarımızın önündeki görünmez engelleri kaldırmak. Onlar kendi yollarını açarken biz de her adımlarında tüm gücümüzle yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Farklı alanlardan kendi kariyer yolculuklarını ve hayatlarındaki dönüm noktalarını paylaşan isimlerin katıldığı konuşmalar ve etkileşimli oturumlarla devam eden Global Engineer Girls 2026 İstanbul Buluşması, mezuniyet töreni ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.