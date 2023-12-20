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Avrupakent GYO halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Avrupakent Gayrimenkul halka arz kapsamında 3.653.597 adedi yurtiçi bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 3.654.448 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Katılım endeksine uygun olan bu halka arzda 100 milyon TL nominal değerli paylar, 55,08 TL sabit fiyattan satışa sunuldu. Peki, "Avrupakent GYO kaç lot verdi? Avrupakent Gayrimenkul 'AVPGY' borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Avrupakent GYO hissenin borsada işlem göreceği tarihe ilişkin tüm detaylar...