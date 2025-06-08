Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupalı parlamenterler Özgürlük Filosu'na güvenli geçiş çağrısı yaptı | Dış Haberler

        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı

        Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bir destek de Avrupalı parlamenterlerden geldi. Parlamentler, filoya güvenli geçiş sağlanmasını talep etti. Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisinin Mısır açıklarında olduğu ve önümüzdeki günlerde Gazze'de olacağı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.06.2025 - 01:08 Güncelleme: 08.06.2025 - 01:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun misyonu uyarınca Gazze'ye doğru yola çıkan Madleen yelkenlisi, Mısır açıklarına ulaştı.

        Özgürlük Filosu'nun birkaç gün içerisinde Gazze'de olması beklenirken, filoya destekler de artıyor.

        Avrupalı parlamenterler, İsrail saldırıları altında açlıkla mücadele eden Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürme amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) güvenli geçiş sağlanması çağrısında bulundu.

        Saat 01.30 Madleen canlı takibi / Kaynak: Özgürlük Filosu Koalisyonu resmî internet sitesi
        Saat 01.30 Madleen canlı takibi / Kaynak: Özgürlük Filosu Koalisyonu resmî internet sitesi

        Gemide bulunan Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, X hesabından yaptığı paylaşımda, 200'den fazla AP üyesinin imzaladığı açık mektubu paylaştı.

        Mektupta parlamenterler, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Madleen" isimli yelkenlisinde bulunan kişilerin güvenliğinin garanti edilmesini, yelkenlinin Gazze'ye güvenli ve engelsiz geçişinin sağlanmasını ve bölgeye insani yardımların derhal girişine izin verilmesini istedi.

        REKLAM

        Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

        Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

        İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

        Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

        *Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        'Bu bayram onların bayramı'
        'Bu bayram onların bayramı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rekortmen yine yolcu!
        Rekortmen yine yolcu!
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"