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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupalı tüketicilerin enflasyon beklentileri geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri geriledi

        Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yüzde 2,8'e düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:25 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:25
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        Avrupalı tüketicilerin enflasyon beklentileri geriledi
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        Avrupa Merkez Bankası (ECB), mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3,1’den 2,8’e geriledi.

        Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,5’ten 2,4’e indi.

        Her iki beklentinin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekti.

        Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde eksi 1,1'e yükseldi.

        Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ise ortalama yüzde 10,4 olmasını bekliyor. Nisanda bu konudaki beklenti yüzde 10,5 olması yönündeydi.

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        ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık yayımlanıyor. Anket, Euro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Avusturya, Portekiz ve Finlandiya'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

        Bu arada, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,9'a gerilemişti.

        Öte yandan, ECB 6 Haziran'da piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan indirime gitmişti.

        Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten 2’ye düşürmüştü. Bir sonraki faiz toplantısını 24 Temmuz’da gerçekleştirecek olan bankanın, mevduat faiz oranını yüzde 2’de sabit bırakması bekleniyor.

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