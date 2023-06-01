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Avukatın belinin kırılmasına sebep olan polisin cezası belli oldu

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde 30 Mart 2016´da basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara müdahale sırasında, avukat Zeycan Balcı'nın aldığı darbeyle belinin kırılmasına neden olduğu iddia edilen polis Murat A. hakkındaki davada karar çıktı. Mahkeme, polis memuru Murat A'yı 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Avukatın belinin kırılmasına sebep olan polisin cezası belli oldu
DHA

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 22 avukatın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlarından İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ardından avukatlar, pankart açarak adliyenin C kapısında basın açıklaması yapmak istemişti. Adliye önünde toplanan avukatlara polis müdahalede bulunmuştu. Arbedede yere düşen avukat Zeycan Balcı yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi Zeycan Balcı ve tutuksuz sanık polis Murat A. katıldı. Duruşmayı çok sayıda avukat da takip etti.

POLİS BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık Murat A., "Olay anında, olay yerinde bulunmuyorduk. Sonradan intikal ettik. Şikayetçiye yönelik herhangi bir müdahalede bulunmadık. Eylemi gerçekleştiren asıl failin bulunmasını istiyorum. Suçsuzum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

YARALAMA SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanık Murat A. hakkında avukat Zeycan Balcı'yı "Kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle yaralama" suçundan ve mağdurda 3. derece kemik kırığına neden olması nedeniyle 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı suç işlememiş olması nedeniyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Sanık polis Murat A. hakkında 5 yıl denetim süresi konulmasına da hükmedildi. Sanık polis Murat A'nın, avukat Gökmen Yeşil'i yaraladığı iddiasına ilişkin ise beraatine karar verildi.

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