Avustralya Açık'ta son şampiyon Keys elendi!

Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 ölü, 1 ağır yaralı -1

(DHA)- Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken,1 kişinin de ağır yaralı olduğu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.