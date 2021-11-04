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Avustralya'nın en büyük bankası Commonwealth Bank of Australia (CBA) müşterilerine Bitcoin alım-satım hizmeti sunacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre ABD merkezli Gemini Trust Company ile işbirliğine giden CBA, mobil uygulamasına kripto alım-satım ve saklama özelliklerini ekleyecek. Böylece bankanın 6.4 milyon müşterisi kolay bir şekilde Bitcoin işlemlerini geçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CBA CEO'su Matt Comyn "Kriptoda artan müşteri ihtiyacına cevap vererek önemli bir rol oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.

CBA bu hamlesiyle Avustralya'da Bitcoin işlemlerine aracılık eden ilk banka olacak.