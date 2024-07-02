Avusturya- Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, A Milli takım muhtemel 11 kadrosu
Avusturya- Türkiye maçı heyecanına sayılı saatler kaldı. Grup aşamasını 2. sırada tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası macerasına son 16 turundan devam eden ay yıldızlılar, Avusturya ile kozlarını payalaşacak. Peki, "EURO 2024 Avusturya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Türkiye - Avusturya maçı hakkında tüm detaylar...
EURO 2024 son 16 turu mücadelesi Avusturya-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Grup aşamasında oynadığı üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı, grubunu ikinci tamamlayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olmayı başardı. Peki, "Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 son 16 turu milli maç hangi kanalda?" İşte Avusturya-Türkiye maçı tarihi ve saati...
AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Avusturya- Türkiye maçı 2 Temmuz Salı (bugün) saat 22:00'da oynanacak.
Çeyrek finalisti belirleyecek kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE MUHTEMEL 11
Mert Günok
Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi
İsmail, Kaan
Barış Alper, Arda, Kenan
Cenk
AVUSTURYA KARNESİ
Üç maç sonunda 6 puan toplayan Avusturya, grup lideri olarak tur atladı. Fransa'ya 1-0 yenilen ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Hollanda maçında da 3-2 galip geldi. Öte yandan Rangnick'in öğrencileri, 1978 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada grubunu lider bitirdi.
AY YILDIZLILAR EKSİK
A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemeyecek.
Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.
AVUSTURYA İLE 18. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.