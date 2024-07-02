Avusturya- Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, A Milli takım muhtemel 11 kadrosu

EURO 2024 son 16 turu mücadelesi Avusturya-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Grup aşamasında oynadığı üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı, grubunu ikinci tamamlayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olmayı başardı. Peki, "Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 son 16 turu milli maç hangi kanalda?" İşte Avusturya-Türkiye maçı tarihi ve saati...