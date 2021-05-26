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HaberlerSigortaAXA'dan İTÜ'de girişimcilere destek
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AXA Sigorta İTÜ Çekirdek’te geleceği şekillendiren girişimlere destek veriyor  

AXA Sigorta, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent ile iş birliği yaptı. AXA Sigorta geleceği birlikte şekillendirmek amacıyla gençlere verdiği destek kapsamında dünyada üniversitelere bağlı girişimcilik kuluçka merkezleri arasında ilk beşte yer alan İTÜ Çekirdek’in destekçilerinden oldu. Şirket bu iş birliğiyle girişimcilerin teknoloji geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.    

AXA'dan İTÜ'de girişimcilere destek

AXA Sigorta, İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’in destekçilerinden oldu. AXA Sigorta, bu adım ile girişimcilik ekosisteminde değer yaratanlara destek vermeyi hedefliyor. İTÜ ARI Teknokent ile yapılan bu son iş birliği aynı zamanda şirketin “Gençlerle Birlikte Hareket Ediyoruz” adlı gençlerle ve üniversitelerle yürütülen geniş çalışmalarının son halkasını teşkil ediyor.

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan “AXA Sigorta olarak sigortacılık ve risk yönetimi alanında hizmet verirken; insanlığın gelişmesi ve ilerlemesi adına insanlar için değerli olanları korumak için çalışıyoruz. Bu yüzden günümüzde insanlığın gelişimi anlamında sorumluluk üstlenen ve geleceği şekillendirecek olan topluluğun ta kendisi olan gençlere katkı sağlayabileceğimiz alanları saptayarak harekete geçiyoruz, onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Şu ana kadar eğitim, spor, sanat, teknoloji ve inovasyon gibi farklı alanlarda desteklerimiz oldu. Mesela geçtiğimiz yıllarda İTÜ Rover Takımı’na sponsor olarak, Mars için bir insansız kara aracı tasarlama projelerini destekledik. Ardından Amerika’da elde ettikleri uluslararası başarı bizi çok mutlu etti. Şimdi de İTÜ Çekirdek’e destek veriyor; bilim, teknoloji ve tasarımı bir araya getirerek çözümler üreten birbirinden parlak girişimleri destekliyoruz. Daha iyi bir geleceğin inşası için gençlerle birlikte hareket etmeye, onlara destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDECEK

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise “AXA Sigorta’nın da destekçileri arasında yer aldığı, sigorta sektörünün önde gelen şirketleriyle birlikte yürüttüğümüz İTÜ Çekirdek InsurTech Programı, bu alanda Türkiye’nin özgün, teknolojik değeri yüksek ve küresel ölçekte ses getirecek değerli girişimcilere ev sahipliği yapıyor. İTÜ Çekirdek’in önemli dikey programlarından olan InsurTech Programı, sigorta sektörünün dijital dönüşümle ortaya çıkan yeni girişimcileriyle öncü olmaya devam edecektir. Programa kabul edilen girişimcilerin İTÜ Çekirdek ekosisteminde büyüyeceğine ve sektörün öncü aktörleri arasında olacaklarına inanıyorum.” dedi.

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