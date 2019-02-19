Axa'nın güçlü bölgesi

Axa Sigorta, ülke genelindeki 2200’ü aşkın acentesiyle bir araya gelmek ve bölgelerini daha da güçlendirecek yeni stratejisi “Güçlü Bölge”yi anlatmak üzere gerçekleştirdiği toplantılarına devam ediyor. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi ve Banka Dışı Satış Kanalları ve Bölgeler Destek Koordinatörü İlknur Öztürk ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Barış Macit bu çerçevede Van’daki 24 acentesiyle 18 Şubat Pazartesi Elit World Hotel Van’da düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi. Müşteri beklentilerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanmasıyla müşteri memnuniyeti ve kârlılığı artırmayı hedefleyen stratejinin detaylarının paylaşıldığı toplantıya ayrıca AXA Sigorta Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, Karadeniz Bölge Satış Müdürü Coşkun Topçu, Bölge Satış Müdür Yardımcısı Cenk Demirci ve Satış Uzmanı Sinan Aksu da katıldı.

ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAK İSTİYORUZ

AXA’nın vizyonunu tüm acentelerine yeniden hatırlatan Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, nihai hedeflerinin müşterileri nezdinde ‘ödeyenden çözüm ortağına’ dönüşmek olduğunu söyledi: “Dinlemek ve anlamak bizim için çok önemli. Bu noktada arkadaşlarımla beraber Türkiye’de birçok şehirde olmaya gayret ediyoruz; bölgeye özgü sorunlara çözüm olarak neler sunabileceğimizi anlamak istiyoruz. Bugün Van’da 500’den fazla ticari işletme Axa Sigorta ile teminat altında. Burada başlattığımız çalışmaların artarak devam ettiğini görmek, sürdürülebilir bir kurum olarak attığımız adımların başarısının göstergesidir. Amacımız Van ilimizi ekonomik anlamda daha ileriye götürmek ve bu yolda sizin de bizimle beraber olmanız mutluluk verici.”

BAĞLILIK ARTIRILACAK

Toplantıda “Güçlü Bölge” stratejisinin sonucundaki beklentilerini anlatan AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ise stratejinin uygulanmaya başladığı ilk günden itibaren verimli sonuçlar getirdiğinin altını çizdi: “Bu stratejimiz ile hem müşteri memnuniyetini hem de acentelerimizin bağlılığını artırmayı hedefliyoruz. 2017 yılında Van ziyaretimiz ile başlattığımız il toplantılarımızla bugüne kadar 25 etkinlikte 600 acentemize ulaştık. Hedefimiz Axa Sigorta’nın 2200’ü aşkın acentesinin her birini dinlemek, bölgelerimizin ve acentelerimizin karar mekanizmalarında daha aktif bir şekilde yer almalarını sağlayarak iş süreçlerimize önemli ölçüde hız kazandırmak ve kurum içi iletişimi her kademede güçlendirmektir. Sigorta sektöründe hepimizin önemli görevleri var. Bunlar arasında en öncelikli olan birebir sahada olmak ve insanlara sigortayı doğru anlatmaktır.” AXA Sigorta’nın ana paydaşlarına azami fayda sağlama ve merkezi kararlarda bölgelerin katılımını arttırma amacıyla hazırladığı “Güçlü Bölge” stratejisi kapsamında şirket; iletişimi daha kapsamlı ve çift yönlü etkileşim sağlayacak şekilde düzenlemeyi, acente ve müşterilerin sorunlarının ilk temas noktasında çözülmesini sağlamayı ve acenteler ile merkez arasında kesin bir bütünlük içerisinde ilerlemeyi hedefliyor.