Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması tarihi, saati ve etkileri

AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alıyor. Sabaha karşı gerçekleşecek olan tutulma ülkemizde kısmen gözlenebilecek.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Bu yılın ikinci Ay tutulması 18 Eylül'de gerçekleşecek. Parçalı Ay tutulması, 18 Eylül saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.