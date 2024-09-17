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        Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması tarihi, saati ve etkileri

        Yılın ikinci ay tutulması için geri sayım başladı. Gök olaylarına ilgisi olanlar Ay tutulmasının günü ve saatine odaklandı. Ay'ın yüzde 12'sinin dünyanın gölgesinde kalması ve bu bölgede bir kızarıklık oluşmasına dayalı gerçekleşen bu gök olayı, Türkiye'den de izlenebilecek. Peki Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:33
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        Ay Tutulması, gök olaylarını izlemek ve takip etmek isteyen tarafından merak konusu oldu. Yaşanacak olan Kanlı Ay tutulmasında, Ay'ın yüzde 12'si dünyanın gölgesinde kalacak ve bu bölgede bir kızarıklık meydana gelecek. Peki, Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması etkileri nelerdir?

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        AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

        Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alıyor. Sabaha karşı gerçekleşecek olan tutulma ülkemizde kısmen gözlenebilecek.

        AY TUTULMASI NE ZAMAN?

        Bu yılın ikinci Ay tutulması 18 Eylül'de gerçekleşecek. Parçalı Ay tutulması, 18 Eylül saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek.

        KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

        Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

        Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

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