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Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

2023 yılının ilk ay tutulması için geri sayım başladı. 5 Mayıs Cuma günü 14 derece Akrep burcunda yarı gölgeli Ay Tutulması meydana gelecek. Türkiye’den de kısmen gözlemlenebilecek olan Ay Tutulması Akrep burcunda ve kısmi tutulma olarak gerçekleşecek ve birçok ülkeden izlenebilecek. Ay Tutulması'nın burçlara etkileri ise astroloji meraklıları tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? 5 Mayıs 2023 Ay Tutulmasının burçlara etkisi nedir? İşte 5 Mayıs Ay Tutulmasının burçlara etkisi...

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  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    5 Mayıs tarihinde 14˚58’’ derece Akrep burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma Türkiye İstanbul saatine göre 18.14’te başlayacak, 20.22’te doruk noktasında olacak ve 22.31’de bitecek. Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, Türkiye’den izlenebilecek. Buşra Efe, 5 Mayıs 2023 günü Akrep burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması'nın etkilerini kaleme aldı. İşte 5 Mayıs Ay Tutulmasının burçlara etkisi...
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, saat 18.14'te başlayacak ve 22.32'de bitecek. Tutulma sırasında Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.

    2023 yılında Türkiye'den izlenebilecek iki Ay tutulması meydana gelecek. Bir sonraki gölgeli Ay tutulması 2042’de gerçekleşecek.

    5 Mayıs 2023 saat 20:34’de 14 derece Akrep burcunda yarı gölgeli bir ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatine göre 18.14’te başlayacak, 20.22’de pik yapacak ve 22.31’de bitecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak. Ay tutulması Türkiye’den, özellikle pik yaptığı zaman, kısmi olarak gözlemlenebilecek.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Kasım 2021’den beri Boğa Akrep hattında olan tutulma serisi artık tamamlanıyor. Akrep burcundaki son tutulma 5 Mayıs’ta olacak. 28 Ekim’de ise 5 derece Boğa burcundaki son tutulmayla bu seriye veda edeceğiz, ta ki 2031 yılına kadar… Dolasıyla bireyselde Akrepler, Boğalar, Aslanlar ve Kovalar hayatlarındaki büyük değişim ve dönüşüm süreçlerini tamamladılar diyebiliriz. Artık daha rahat bir nefes alabilirler…
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Ay Tutulmaları esasen dolunay enerjileridir. Dolasıyla yeni başlangıçlardan ziyade bitişi, tamamlanmaları, bazı kapanışları ve elemeleri ifade eder. Özellikle Akrep teması krizlerle anılır, değişim süreçlerini kolay yaşayamazlar. Ya siyah ya beyaz bakış açısıyla, yeniden doğmak için önce ölmek gerekir mottosuyla çalışır. Anka kuşudur. Önce kül olup sonra küllerinden çok daha güçlü doğmaktır Akreplik...
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Bu tutulma enerjisiyle, birçok kişi hayatında kangren olmuş kısmı hayatından koparıp atacak. Hayat felsefesini, olaylara yaklaşım tarzını değiştirecek ve bunu çok ani bir şekilde yapacak. Artık veda edeceğiniz şey, uzun yıllardır sahip olduğunuz alışkanlıklarınız, işiniz, eviniz veya korkularınız dahi olabilir.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Özellikle bu dönem güçlü sandığınız kaleler yıkılabilir, ilişkiler ani kopuşlar yaşayabilir. Bitmez sandığınız süreçler bitebilir. Akrep burcu gücü her daim elinde tutmak ister. Kendi seçtiği değişimler için uyumludur. Ancak dışardan gelen kontrolsüz bir değişim sürecine kolay adapte olamaz. Kontrol onda olmadığı zamanlarda ve süreçlerde ise krizler yaratmaktan da korkmaz…
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Eğer değişim vakti geldi ise artık sonuç kaçınılmazdır. Yaşamlarımızda ilk etapta değişim ve dönüşümü bilinçle yorumladığımızda korkutucu buluruz. Bilincimiz önce değişime direnç gösterir, değişim süreci tamamlandıktan sonra ise değişimin bizim yararımıza olduğunu, ruhumuza iyi geldiğini anlamlandırabiliriz.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Evrenin temel prensibidir, değişim. Ondandır ki bazen doğru yerde vazgeçmeyi, doğru yerde gitmeyi, doğru zamanda bırakmayı, bazen de doğru zamanda mücadele etmeyi seçmek lazım.

    Akrep arketipsel olarak da çok güçlü bir hayvandır. Aynı zamanda zehirli bir hayvandır. Ancak zehrin iyileştirici gücü de vardır, öldürücü gücü de…
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Evrenin temel prensibidir, değişim. Ondandır ki bazen doğru yerde vazgeçmeyi, doğru yerde gitmeyi, doğru zamanda bırakmayı, bazen de doğru zamanda mücadele etmeyi seçmek lazım.

    Akrep arketipsel olarak da çok güçlü bir hayvandır. Aynı zamanda zehirli bir hayvandır. Ancak zehrin iyileştirici gücü de vardır, öldürücü gücü de…
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Krizlerle gelen büyük değişimler ülkenin varoluşunda var. Arada bir dibe vurmak ve sonra yeniden güçlenerek doğmak… Şimdi çok daha güçlü bir Türkiye geliyor. Özellikle 28 Ekim tutulmasına kadar taşlar yerine oturmayı bekleyecek sonra ise yeniden yapılanma çok hızlanacak.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Akrep burcu; Yer altı kaynakları, madenler, petrol, kimyevi, radyoaktif maddeler, krizler, iflaslar, vergiler, borçlar, alacaklar, krediler, felaketler, toplu ölümler, cinsel konular, tacizler, gizli örgütler, tarikatlar, mafyöz konuları sembolize ediyor dünya astrolojisinde.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Kimyevi ve radyoaktif maddeleri, yeraltı kaynaklarını temsil ettiğinden, kimyevi madde sızıntılarına, zehirlenmelere, nükleer enerjiye ve silahlara ve patlamalara ekstra dikkat etmek gerekiyor bu dönem… Pek tabii ki bankacılık sektörü, krediler ve para piyasalarına da dikkat etmekte fayda var.

    Sepharial’e göre tutulma Akrep burcunun 2.dekanında gerçekleştiğinden; “zeytinleri ve havayı kurutur. Hummaya neden olur”. Dolasıyla zeytin, zeytinyağı mahsullerine ve sektörüne bu sezon dikkat etmekte fayda var.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    5 MAYIS 2023 AY TUTULMASI TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

    Türkiye’nin 5/11 aksını etkileyen bu tutulma, çocuklar, gençler, eğlence, sanat, sportif aktiviteler, spekülatif yatırım alanları, uluslararası paktlar ve meclis içi büyük değişimler gibi konuları ülke gündemine taşıyabilir.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Halihazırda zaten seçim dönemindeyiz. Tutulma Uranüs’le dizilimde, Ay Türkiye haritasındaki Venüs ile kavuşumda, Mars ise birinci evde Yengeç burcunda, transit Venüs ise Türkiye haritasının Ay’ı ile kavuşumda… Tutulma esnasında ise Ay Zuben El Genubi yıldızıyla, Güneş ise Menkar’la kavuşum halinde.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Önümüzdeki günlerde Türkiye’de kadınları, kadın siyasetçi, kadın sanatçıları, gençleri çok konuşuyor olacağız. Kadınların ön plana çıktığı, söz sahibi olduğu bir süreç diyebiliriz.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    Dünya astrolojisinde birinci ev halkı gösterir. Mars’ın burada ve Yengeç burcunda olması halkın güvenliğini, ailesinin, memleketinin güvenliği ve birliği için mücadele ettiği temasını gösteriyor. Artık Akrep temasının gizli dünyasındaki perde aralanacak. Çok fazla gizli bilgi ve sır açığa çıkabilir.

    Böylesine güçlü Uranüsyen bir tutulma sürprizleri ve güçlü değişimleri beraberinde getirecek kuşkusuz…
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    2023 AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ NELER?

    Yılın ilk Ay tutulmasının başrolünde Uranüs olacak ve Zuben Elgenubi sabit yıldızı eşlik edecek. Uranüs’ün işin içinde olması; artan grev ve isyanlara, teknolojik kazalara, yeni teknolojik ürünlere ve icatlara işaret edebilir. Ay tutulmaları duygusal açıdan yüklü astrolojik işaretlerdir ve önemli sonuçlara, muhasebelere denk gelirler.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    KOÇ

    Hızlı başlayan tutkulu ve samimi ilişkilere girebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı ilgilendiren değiştirici koşullar görünür olabilir. Bu dönemde kriz çıkaran durumlar, finansal açıdan önem taşıyan değişiklikler olabilir.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    BOĞA

    Ani evlilik, boşanma, seyahat veya taşınma kararı almanız tutulma takibinde mümkündür. Dış görüntünüz, sağlığınız, tutum ve davranışlarınızda olumlu yönde değişiklikler yapabilirsiniz. Karşılıklı konulara, denge ve ilişki içeren konulara, eşinizin durumuna daha çok odaklanabilirsiniz.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    İKİZLER

    Geçmişte yaşanmış ancak tam kestiremediğiniz bir olayın içyüzünü fark ederek oldukça şaşırabilirsiniz. Çalışma ortamınız, günlük düzeniniz ve sağlığınızı ilgilendiren konularda daha sakin ve akılcı olmak gerekebilir.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    YENGEÇ

    Aşkta, sevdiklerinizle ilgili konularda, çocuklarla ilgili durumlar içinde, ya da spekülatif yatırımlar alanında ani durumlar gündeme gelebilir. Geçmişte yaşanmış ancak tam kestiremediğiniz bir olayın içyüzünü fark ederek oldukça şaşırabilirsiniz.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    ASLAN

    Taşınma, emlak alımı, miras konularında tamamlanmalar olabilir. Ailenizden, akrabalarınızdan arzu ettiğiniz destek ve ilgiyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Ev ve işi ilgilendiren hızlı kararlar, olaylar gündeme gelebilir.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    BAŞAK

    Zihinsel yönden kendinizi krizler içerisinde bulabilirsiniz. İletişim konularında verdiğiniz sözlere, doğru bilgi aktarımına, üslubunuza dikkat etmeniz gerekebilir. Fikirleriniz ve inançlarınız alanında ani uyanışlar, farklılıklar yaşayabilirsiniz.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    TERAZİ

    Başkalarıyla ortak hareket etmek, uyumlu olmak ve gerektiğinde destek istemeniz gerekiyor gözüküyor. Aksi taktirde sorumluluklarınızla kendiniz başa çıkmakta zorluk çekebilirsiniz. Birikimlerinizi, para durumunuzu ve gelirlerinizi ilgilendiren kararlar, hızlı olaylar söz konusu olabilir.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    AKREP

    Psikolojik ve bedensel sağlığınızın hassas olabileceği bir zaman. Operasyon geçirebilirsiniz. Olaylara bakış açınız, kişisel açıdan önemli sonuçlar ve değerlendirmeler içinde olabilirsiniz.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    YAY

    Ortaklı kaynaklar, borçlar ve mirasla ilişkili sizi yetersiz hissettiren gelişmeler olabilir. Riskli ve kötü bir ortamdan paçayı sıyırarak kurtulabilirsiniz. Gizli bir durum açığa çıkabileceği gibi, sıkıntı yaratan bir durumu aşmak için de yeni bir karar verebilirsiniz.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    OĞLAK

    Dayanışma içerisinde olmanız ve yardımlaşmanız gerekebilir. İş kurmak, var olan işinizi büyütmek için gereken koşullar oluşmaya başlayabilir. Gerek arkadaşlıklar gerekse özel hayatınızda bir karar dikkat çekebilir.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    KOVA

    Kariyerinizde köklü bir değişiklik olabilir. İş sebebiyle kısa seyahatler yapabilir, yeni ticari anlaşmalara imza atabilirsiniz. Mesleki işler ve sorumluluklar konusunda daha çok şey yapmak çabasındasınız.
  • Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!

    BALIK

    Finansal açıdan hak hukuk arayışına girmeniz de olası gözüküyor. Kardeşleriniz, kuzenlerinizin yaşamında hayırlı gelişmeler olabilir. Eğitim, medya, akademik uğraşlar içinde yeni bir değerlendirme ve muhasebe içinde olabilirsiniz.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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