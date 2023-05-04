Kimyevi ve radyoaktif maddeleri, yeraltı kaynaklarını temsil ettiğinden, kimyevi madde sızıntılarına, zehirlenmelere, nükleer enerjiye ve silahlara ve patlamalara ekstra dikkat etmek gerekiyor bu dönem… Pek tabii ki bankacılık sektörü, krediler ve para piyasalarına da dikkat etmekte fayda var.

Sepharial’e göre tutulma Akrep burcunun 2.dekanında gerçekleştiğinden; “zeytinleri ve havayı kurutur. Hummaya neden olur”. Dolasıyla zeytin, zeytinyağı mahsullerine ve sektörüne bu sezon dikkat etmekte fayda var.