        Haberler Magazin Aybüke Pusat 2025 yılını özetledi

        Aybüke Pusat 2025 yılını özetledi

        2025'i özetleyen oyuncu Aybüke Pusat, yayımladığı fotoğraflarda sevgilisi Furkan Andıç'a ve yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine yer verdi

        Giriş: 31.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 31.12.2025 - 12:57
        Aybüke'nin devri alemi
        Aybüke Pusat, 2026'ya girmeye saatler kala sosyal medya hesabından 2025'i özetleyen bir paylaşımda bulundu.

        Ünlü oyuncunun yayımladığı fotoğraflara göre Aybüke Pusat, birçok yurt içi ve yurt dışı seyahat gerçekleştirdi.

        Fotoğraflarda, Aybüke Pusat'ın bazı seyahatlerine kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç'ın da eşlik ettiği görüldü.

        Dua Lipa konseri, Tokyo, Dubai ve Paris tatilleri, Aybüke Pusat'ın bazı yurt dışı tatilleri oldu.

        Aybüke Pusat, keyifli anlarını sosyal medya hesabından; "Bir boş bakış yarım gülüş" notuyla yayımladı.

        #Aybüke Pusat
        #furkan andıç
