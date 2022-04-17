Aybüke Pusat: Tesadüfen Türkiye 3. güzeli oldum

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Şu sıralar 'Alef' dizisinin 2. sezonunda boy gösteren Aybüke Pusat, Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

"BALERİNKEN BÜYÜK ACILAR ÇEKTİM"

Kariyerine baleyle başlayan Pusat, "Yaramaz bir çocuktum ve enerjimi atmam için ailem baleye yönlendirdi. Balenin bana kattığı en büyük şey oyunculukta elimi kolumu nereye koyacağımı öğrenmem oldu. Bale yaparken çok acı çektim. Her gününde büyük acılar, gözyaşları vardı." dedi.

"DANS EDEMEYECEĞİM SÖYLENDİĞİNDE DEPRESYONA GİRMİŞTİM"

Ancak baleyi erken yaşta bırakmak zorunda kalan 27 yaşındaki oyuncu, "Kas ağrılarım artmıştı. Doktorlar 'Dansı bırakman lazım' dediğinde büyük bir boşlukta kaldım. Ama şimdi iyi olduğunu görüyorum çünkü oyunculuğa başladım. Dans edemeyeceğim söylendiğinde depresyona girmiştim." ifadelerini kullandı.

"MISS TURKEY'E TESADÜFEN KATILDIM"

2014'te Miss Turkey'de 3. olan Aybüke Pusat, yarışmaya katılışının tesadüf olduğunu söylerken, "Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk 3'e girmeyi düşünmüyordum bile. 3. olunca da ne yapacağımı bilemedim. Oyunculukla ilgili hiçbir şey bilmeden kendimi oyuncu kişisi olarak buldum." şeklinde konuştu.

O dönem, 2014 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Amine Gülşe 1., Dilan Çiçek Deniz ise 2. olmuştu.

Amine Gülşe, Dilan Çiçek Deniz, Aybüke Pusat ve Gizem Koçak

"AŞIK OLUNCA DÜNYAM RENKLENİYOR"

Öte yandan aşık olduğunda bahar gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Pusat, "Aşık olunca dünyam renkleniyor. Şu anda gayet renkli hayatım." dedi.