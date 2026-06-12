Ayça Varlıer: Haluk Bilginer doğru söylemiş

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ayça Varlıer, kitesurf yaparken görüntülendi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

Ayça Varlıer

Varlıer, geçtiğimiz aylarda bazı meslektaşlarını eleştiren Haluk Bilginer'in, "Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine meslektaşına destek verdi.

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Haluk Bilginer

"ROLDEN ÇIKAMAMAK GİBİ BİR DURUM OLAMAZ"

Ayça Varlıer, "Haluk Bilginer, çok doğru söylemiş. Rolden çıkamamak gibi bir durum olamaz. O psikolojik sorunlu olan bir kişidir" dedi.