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        Haberler Magazin Ayça Varlıer: Haluk Bilginer doğru söylemiş - Magazin haberleri

        Ayça Varlıer: Haluk Bilginer doğru söylemiş

        Ayça Varlıer, bazı meslektaşlarını eleştiren Haluk Bilginer'in "Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok" sözlerine destek çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 08:54 Güncelleme:
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        "Doğru söylemiş"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ayça Varlıer, kitesurf yaparken görüntülendi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

        Ayça Varlıer
        Ayça Varlıer

        Varlıer, geçtiğimiz aylarda bazı meslektaşlarını eleştiren Haluk Bilginer'in, "Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine meslektaşına destek verdi.

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        Haluk Bilginer
        Haluk Bilginer

        "ROLDEN ÇIKAMAMAK GİBİ BİR DURUM OLAMAZ"

        Ayça Varlıer, "Haluk Bilginer, çok doğru söylemiş. Rolden çıkamamak gibi bir durum olamaz. O psikolojik sorunlu olan bir kişidir" dedi.

        "Bu oyuncuların hepsi yalancı ya da..."
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı ya da..." Haberi Görüntüle
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