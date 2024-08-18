Aydemir Akbaş'a veda
Bir süredir kanser tedavisi gören ve üç gün önce hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş, 17 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Akbaş'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Aydemir Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sanatçı İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, yapımcı Polat Yağcı ile çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı
Üç gün önce yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbaş, 17 Ağustos'ta gece saatlerinde yaşamını yitirmişti.
Aydemir Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, yapımcı Polat Yağcı ile çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.
Galatasaray Lisesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı.
"KİMSEDEN PARA BEKLEMEZDİ"
İbrahim Tatlıses, "Aydemir kimseden para istemez, yardım istemez. Herkesten sevgi beklerdi. Severdim ama oda beni severdi. Anlatacak çok şey var ama böyle 2 dakikaya sığmaz. Son nefesinde beni görmek istediğini anladım ve gittim. Yoğun bakıma girdim, bembeyaz bebek gibiydi. Sağ elimi sol dizinin üstüne koydum. 'Aydoşum ben geldim, buradayım' dedim. Ben gittikten yarım saat sonra canını teslim etmiş. Beni mi bekledin Aydemir, teşekkür ederim, hepimizin başı sağolsun" dedi.
Aydemir Akbaş'ın cenazesi öğle namazına müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.