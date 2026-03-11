Aydın'da 1 milyon TL değerinde taklit zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olan taklit zeytinyağı ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEYEN ARAÇ DURDURULDU

İHA'daki habere göre olay; Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Nazilli ilçesi otoyol gişelerinde şüpheli hareketler sergileyen bir araç durduruldu.

942 LİTRE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen 942 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olduğu belirlenirken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler haklarında adli ve idari işlemler başlatıldı.