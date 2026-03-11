Canlı
        Aydın'da 1 milyon TL değerinde taklit zeytinyağı ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Aydın'da 1 milyon TL değerinde taklit zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'da jandarma ekiplerince otoyol gişelerinde durdurulan araçta 942 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 450 bin lira olduğu belirtilen ürünlerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:55
        1 milyon TL değerinde taklit zeytinyağı ele geçirildi
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olan taklit zeytinyağı ele geçirildi.

        ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEYEN ARAÇ DURDURULDU

        İHA'daki habere göre olay; Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Nazilli ilçesi otoyol gişelerinde şüpheli hareketler sergileyen bir araç durduruldu.

        942 LİTRE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

        Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen 942 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olduğu belirlenirken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler haklarında adli ve idari işlemler başlatıldı.

