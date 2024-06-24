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        Haberler Gündem Çevre Aydın'da anız yangınına müdahalede eden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Aydın'da anız yangınına müdahalede eden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

        Aydın Germencik'te çıkan anız yangınına müdahale ederken, sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, su kanalına devrildi. Kazada itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.06.2024 - 02:31 Güncelleme: 24.06.2024 - 02:32
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        Anız yangınına müdahale ederken devrildi: 2 yaralı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde anız yangınına müdahale ederken yan yatan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, Reisköy Mahallesi Çobanağılı mevkisinde çıkan anız yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        E.K. (58) yönetimindeki itfaiye aracı, yangına müdahale ederken kontrolünü kaybederek, yaklaşık 1 metre derinliğindeki su kanalına yan yattı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan itfaiye eri Y.Ş. (22) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        BOZDOĞAN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Bozdoğan ilçesinde, ormanda çıkan yangında 22 dönüm alan zarar gördü. DHA'nın haberine göre; yaklaşık 5 saat süren yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Altıntaş Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın bölgesine 3 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter havadan müdahale etti. Yerden de 7 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman yangın söndürme ekibi müdahalede bulundu.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonrasında saat 19.00 gibi kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 22 dönüm ormanın hasar aldığı öğrenildi. Alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Aydın
        #germencik
        #haberler
        #Bozdoğan
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