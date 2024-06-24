Aydın'da anız yangınına müdahalede eden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
Aydın Germencik'te çıkan anız yangınına müdahale ederken, sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, su kanalına devrildi. Kazada itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde anız yangınına müdahale ederken yan yatan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, Reisköy Mahallesi Çobanağılı mevkisinde çıkan anız yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDIFotoğraf: AA
E.K. (58) yönetimindeki itfaiye aracı, yangına müdahale ederken kontrolünü kaybederek, yaklaşık 1 metre derinliğindeki su kanalına yan yattı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan itfaiye eri Y.Ş. (22) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BOZDOĞAN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜFotoğraf: DHA
Bozdoğan ilçesinde, ormanda çıkan yangında 22 dönüm alan zarar gördü. DHA'nın haberine göre; yaklaşık 5 saat süren yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Altıntaş Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın bölgesine 3 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter havadan müdahale etti. Yerden de 7 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman yangın söndürme ekibi müdahalede bulundu.Fotoğraf: DHA
Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonrasında saat 19.00 gibi kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 22 dönüm ormanın hasar aldığı öğrenildi. Alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.