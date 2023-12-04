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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da husumetli iki aile arasında kavga: 11 yaralı

        Aydın'da husumetli iki aile arasında kavga: 11 yaralı

        Aydın Buharkent'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 01:36 Güncelleme: 04.12.2023 - 01:36
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        Husumetli iki aile arasında kavga: 11 yaralı
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        Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 11 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de müdahale ettiği kavgada 11 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        #Aydın
        #Buharkent
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