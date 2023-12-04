Aydın'da husumetli iki aile arasında kavga: 11 yaralı Aydın Buharkent'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 11 kişi yaralandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de müdahale ettiği kavgada 11 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.