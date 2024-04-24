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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da kaçak kazıda 2 bin yıllık heykel başı bulundu

        Aydın'da kaçak kazıda 2 bin yıllık heykel başı bulundu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak kazı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen heykel başı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:07
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        Kaçak kazıda ortaya çıktı
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        Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi Bördelik mevkisinde Ö.D'nin kendi arazisinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ö.D'nin suçüstü yakalandığı operasyonda heykel başı bulundu.

        2 BİN YILLIK

        Aydın Arkeoloji Müzesi'ne gönderilen heykel başının yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

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        #tarihi eser
        #Aydın Nazilli
        #kaçak kazı
        #arkeoloji
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