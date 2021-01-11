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Aydın'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış havan mermisi bulundu

Aydın'da mimar Ozan Demirbaş, bahçesinde çalışırken kazdığı yerden kurtuluş savaşına ait olduğu düşünülen patlamamış havan mermisi buldu. Havan mermisi jandarma tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi

Aydın'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış havan mermisi bulundu
DHA

Olay, Efeler ilçesine bağlı Kuyucular Mahallesi Hanlıkahve mevkisinde bulunan ceviz bahçesinde meydana geldi. İzmir’de yaşayan Mimar Ozan Demirbaş, Aydın'daki evinin bahçesinde yaptığı bakımın ardından, yanında çalışan işçilerle birlikte tandır kuyusu kazmak için harekete geçti.

Yaklaşık 2 metre derinliğe geldiklerinde toprağın içinde sert bir cisim olduğunu fark eden işçiler, elle kazmaya devam etti. Toprağı kazdıkça sert cismin havan topu mermisi olduğunu anlaşıldı. DHA'nın haberine göre; havan topu kuyudan çıkartarak muhafaza altın alındı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA BÜYÜK TAARRUZ'DAN KALMA

Ozan Demirbaş, havan topu mermisini güvenli bir yere koyduktan sonra jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Daha sonra internetten havan topu mermileri hakkında araştırma yapan Demirbaş, Aydın civarında bulunan merminin Kurtuluş Savaşı'nda 1922 yılındaki Büyük Taarruz'dan kalma ihtimalinin yüksek olduğunu öğrendi.

İhbarın ardından olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak havan topu mermisi üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından havan topu mermisi kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

"ENTERESAN BİR OLAY YAŞADIK"

Demirbaş, yaptığı açıklamada "Ceviz bahçemde işçiler ile birlikte tandır kuyusu kazdığım sırada 1922 yılından, Büyük Taarruz'dan kalma olduğu tahmin edilen patlamamış havan mermisi bulduk. Bunun üzerine jandarmayı çağırdık. Yaklaşık 100 yıllık patlamamış havan mermisini jandarma yerinde imha etti. Enteresan bir olay yaşadık" dedi.

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