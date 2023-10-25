Aydın'da motosiklet, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü
Aydın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, park halindeki kamyona çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Germencik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir Otoyolu'nda seyreden İsmet Babaoğlu'nun (29) kullandığı motosiklet, 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde, sürücüsü Ö.G (52) olan park halindeki kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri yapılan kontrollerde Babaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü Ö.G, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.