Aydın'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 1 hafta sonra öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde sahte alkol içen Süleyman Vural, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi
Çine'nin kırsal Çöğürlük Mahallesi'nde oturan Süleyman Vural, iddiaya göre, 25 Kasım'da evinde içki içtikten sonra fenalaştı.
Vural, yakınların ihbarı üzerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vural, doktorların buradaki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. İçtiği sahte içkiden zehirlenen Vural, bugün yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.