Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Aydın Gün Teşvik Ödülü' Bade Daştan'a

        'Aydın Gün Teşvik Ödülü' Bade Daştan'a

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2024 yılı sahibi, keman sanatçısı Bade Daştan oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 09:44 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Aydın Gün Teşvik Ödülü' Bade Daştan'a
        ABONE OL

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün 2024 yılı sahibi, keman sanatçısı Bade Daştan oldu.

        Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün kazananı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli, piyanist ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı, piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası başkemancısı Prof. Pelin Halkacı Akın ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’tan oluşan seçici kurulun oybirliğiyle belirlendi.

        Bade Daştan’a ödülü 11 Haziran’da, 53. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreninde sunulacak.

        REKLAM

        Kemanın genç yıldızı: Bade Daştan

        2007 yılında Ankara’da doğan Bade Daştan, müzik çalışmalarına 2012’de Bilkent Müzik Okulu’nda, keman ana sanat dalında başladı. Burada Vseslava Kudinova ve ardından Muhammedjan Turdiev ile çalıştı. 2018’de ÇEV Sanat’ın katkılarıyla Brüksel’deki Musica Mundi Okulu’nda Leonid Kerbel ile çalışmaya başladı ve keman eğitimini burada tamamladı. 2024 yılında, önemli müzik okullarından, Amerika’daki Curtis Institute of Music’i birincilikle kazandı ve Türkiye’den bu okula giren ilk kemancı oldu.

        Bade Daştan, İş Sanat’ın “Parlayan Yıldızlar” serisinde 50 dakikalık resitaliyle yer aldı ve serinin en genç katılımcısı oldu. 2017’de Bilkent Senfoni Orkestrası ile ilk orkestra deneyimini elde etti. Aynı yıl, Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’nde solist olarak Mendelssohn Keman Konçertosu’nun tamamını seslendirdi. Bugüne kadar Avrasya Filarmoni Orkestrası, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, Musica Mundi Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestraları ile İbrahim Yazıcı, Gilbert Varga, Hakan Şensoy ve Tolga Taviş gibi şeflerle aynı sahneyi paylaştı. Katıldığı ustalık sınıfları ve atölye çalışmalarında Itzhak Rashkovksy, Ani Schnarch, Cihat Aşkın, Igor Tkacthuk, Alexander Vinnitski, Boris Kuschnir, Mincho Minchev, Maxim Vengerov gibi önemli isimlerle çalıştı.

        Bade Daştan, 24. Andrea Postacchini Yarışması’nda İtalya’da ikincilik, Pancho Vladigerov Yarışması’nda Bulgaristan’da birincilik ve en iyi Vladigerov yorumu, International Competition Young Virtuosos Yarışması’nda Bulgaristan’da birincilik ve International Grumiaux Competition for Young Violinists Yarışması’nda Belçika’da birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

        İKSV kültür-sanat üretimini desteklemeye devam ediyor

        İKSV, kurucuları arasında yer alan opera sanatçısı Aydın Gün anısına 2012’de başlattığı Aydın Gün Teşvik Ödülü ile genç müzisyenlere destek olmayı ve kültür-sanat üretimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ödülü önceki yıllarda kemancı Hande Küden, viyolonselci Cansın Kara, kontrbasçı Salih Emre Şahin, kemancı Emre Engin, marimbacı Elman Mecid, kemancı Veriko Tchumburidze, piyanist Can Çakmur, kemancı Elvin Hoxha Ganiyev, kemancı Alican Süner, obuacı Gülin Ataklı, viyolonselci Umut Sağlam ve kemancı Ilgın Top kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Bade Daştan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu