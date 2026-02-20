Aydın İmsakiye 2026 - 20 Şubat Aydın'da iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Aydın'da sahur ve iftar saatleri araştırılıyor. Vatandaşlar, Aydın akşam ezanı vaktine göre iftar hazırlıklarını tamamlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı İmsakiye takvimi ile Aydın'ın ezan saatleri belli oldu. Peki, 20 Şubat Aydın'da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte tüm detaylar...
Ramazan ayı tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Oruç tutan Aydınlı vatandaşlar, iftar ve imsak vakitlerini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Aydın Ramazan İmsakiyesi yayımlandı ve oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşların sahur ile iftar vakitleri netleşti. Yayınlanan İmsakiye takvimi sayesinde Aydın'da 29 günlük imsak ve akşam ezanı saatleri kolaylıkla takip edilebilecek. Bu kapsamda "20 Şubat 2026 Aydın'da iftar vakti ile akşam ezanı ne zaman?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
AYDIN İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Aydın İmsakiyesine göre, 20 Şubat 2026 Cuma günü iftar saat 18.59'da yapılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20.15'te okunduktan sonra kılınacak.
21 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06.24 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
AYDIN İMSAKİYE 2026
Aydın'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Aydın İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Aydın Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar. Aydın'ın tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor:
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/85) Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)
Kaza, keffâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffâret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.