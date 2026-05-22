Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

        Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 00:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Aydın, İstanbul, Batman ve Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulundukları ve yüksek miktarda finansal hareketi yöneten şüpheliler 19 Mayıs'ta gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre, yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis panelleri aracılığıyla illegal bahis sitelerinin finansal süreçlerinin yönetildiği, kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerinin takip edildiği, ayrıca üçüncü şahıslara ait banka hesaplarının (IBAN) sisteme entegre edilerek kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri farklı yöntemlerle aklamaya çalıştıkları da belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Adliyesine sevk edilen A.K, F.K, K.K, T.M, M.C.E. ve M.B.S, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de 32 yaşındaki Oğuzhan evinde ölü bulundu: Annesi 'Yavrum gitti' diye ağladı

        Kağıthane'de bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuzhan Haşim (32), akşam saatlerinde babası Faruk Haşim (58) ile yemek yedikten sonra odasına geçti. Sabah işe giden Faruk Haşim, akşam eve döndüğünde oğlunu odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekip...
        #Aydın
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı