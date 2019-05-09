Andre Ayew, Swansea’de kalacak. Bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 36 resmi karşılaşmaya çıkıp, 5 gol ve 2 asist üretebilen 29 yaşındaki Ayew'in tapusu alınmıyor. Ligin ilk yarısında her ne kadar beklenilen seviyede olmasa da zaman zaman attığı sürpriz gollerle ilk 11’in değişmezlerinden olan Ayew, ikinci yarıda düşüşe geçti. Ganalı futbolcunun, artık skora katkı veremediği gibi fiziksel olarak da takım arkadaşlarından bir hayli geride kaldığı görüldü.