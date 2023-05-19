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Ayhan Aşan: Ameliyatım başarılı geçti

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan, tiroit ameliyatı olduğunu ve Kurban Bayramı’ndan itibaren sahnelere döneceğini söyledi. Aşan, "Check-up yaptırınca ortaya çıktı. 2-3 santimlik bir kitle vardı, acilen ameliyat olup aldırdım. Şu an çok iyiyim" ifadelerini kullandı

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  • Ayhan Aşan: Eski eşim koronavirüsten vefat etti - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ayhan Aşan, önceki gün eşi Ayla Aşan ile Nişantaşı'ndaydı. Muhabirlerle sohbet eden sanatçı, yakın zamanda tiroit ameliyatı geçirdiğini söyledi.
  • Ayhan Aşan: Eski eşim koronavirüsten vefat etti - Magazin haberleri

    Ayhan Aşan, "Çalışmalarıma ameliyat yüzünden ara verdim. Beklemediğim bir şeydi. Check-up yaptırınca ortaya çıktı. 2-3 santimlik bir kitle vardı, acilen ameliyat olup aldırdım. Şu an çok iyiyim. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak." dedi.
  • Ayhan Aşan: Eski eşim koronavirüsten vefat etti - Magazin haberleri

    "ESKİ EŞİMİ KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİM"

    Yeni şarkısının klibi için eşi Ayla Aşan ile kamera karşısına geçtiğini de açıklayan Ayhan Aşan, "Eşim aynı zamandır 15 yıldır menajerliğimi yapıyor" ifadelerini kullandı.
  • Ayhan Aşan: Eski eşim koronavirüsten vefat etti - Magazin haberleri

    Sorular üzerine eski eşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini de söyleyen Ayhan Aşan, "En büyük oğlum otizmli. Sık sık görüşüyoruz. Görüşemediğimiz zamanlar olmuştu, şimdilerde arayı kapatıyoruz" diye konuştu.

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