Ayhan Aşan: Ameliyatım başarılı geçti

Ayhan Aşan, "Çalışmalarıma ameliyat yüzünden ara verdim. Beklemediğim bir şeydi. Check-up yaptırınca ortaya çıktı. 2-3 santimlik bir kitle vardı, acilen ameliyat olup aldırdım. Şu an çok iyiyim. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak." dedi.