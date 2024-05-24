Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ayhan Bora Kaplan davasında 2 tahliye

        Ayhan Bora Kaplan davasında 2 tahliye

        Ankara'da 20'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütü davasında, mahkeme sanıklardan Arif Buğra Meşe ve Furkan Anıl Bahar'ın tahliyesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayhan Bora Kaplan davasında 2 tahliye
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya dün tahliye talebinde bulunmayan tutuklu sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

        Mahmut Gökhan Çanga'nın avukatı Ela Leyla Umur, yargılanmanın "kör dövüşüne" döndüğünü, "M7U3H9F8C4" kod adlı gizli tanığın kendisini ortaya çıkartarak bu kumpası ifşa ettiğini söyledi.

        "GİZLİ TANIKLARIN İFADELERİ ZORLA ALINDI"

        Avukat Umur, mahkeme başkanına, "Savunma mekanizmasına hiç yardımcı olmadınız. Bize çapraz sorgu yaptırmadınız. Bizim soru sormamızı engelliyorsunuz. Gizli tanıkların çoğu ifadelerinin zorla alındığını söylemiştir. Müvekkilimin hiç bir kaçma şüphesi yoktur. Tahliyesini talep ediyorum. Müvekkilim sosyal hayata kazandırılmalıdır." dedi.

        REKLAM

        Avukat beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

        Savcı, Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesini, duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesini talep etti.

        Verilen aranın ardından mahkeme başkanı ara kararı açıklamadan önce söz alan Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu, tutuklanan komiser Ufuk Gültekin'in gizli tanık "M7U3H9F8C4" kod adlı Serdar Sertçelik'in beyanlarını emniyette aldıklarını, PDF olarak savcıya gönderdiklerini itiraf ettiğini söyledi ve "Bu da bizim beyanlarımızı doğruluyor." dedi.

        İKİ İSİM TAHLİYE EDİLDİ

        Ara kararını açıklayan mahkeme, Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesine ve Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

        Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

        Gizli tanık ifadelerini geri çekti
        Gizli tanık ifadelerini geri çekti

        İDDİANAME

        İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayhan Bora Kaplan
        #dava
        #suç örgütü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı