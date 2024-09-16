Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: Tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ret

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı dava devam etti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı ses kayıtlarında Öner, Çelik, Demircan ve Gültekin hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu, bunun üzerine resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Çelik, Öner, Demircan, İlkyaz, Karaca ve Gültekin'in, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adli kolluk olarak görev aldıkları aktarılan iddianamede, dosya şüphelilerinden Sedar Sertçelik'i bu nedenle tanıdıkları belirtildi.

İddianamede, bu sanıkların, "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması aşamasında hakkında gizli tanıklık kararı dahi alınmadan önce tüm soruşturma süreci boyunca görev ve yetkileri olmadığı halde koruyucu tavır takındıkları" kaydedildi.

Sertçelik'in, soruşturma kapsamında 24 Kasım 2023'te ikinci kez gözaltına alınması kararı üzerine tutuklanacağını düşünmesi sebebiyle "hakkındaki soruşturmayı ve yargılamayı sonuçsuz bırakmak" amacıyla yurt dışına çıkma planı yaptığı anlatılan iddianamede, emniyet mensubu sanıkların, "Gözaltı kararının uygulanmasını önlemek amacıyla 20 Kasım 2023'te ateşli silahla yaralanan Serdar Sertçelik'in bu yaralanması sebebiyle gözaltına alınamayacağına dair ilgili hekimi yönlendirdikleri ve usule uygun olmayan bir doktor raporu temin ettikleri belirlenmiştir." denildi.

Rapor sayesinde Sertçelik'in gözaltına alınması kararının yerine getirilmediği anlatılan iddianamede, 27 Kasım 2023'te bu kez gözaltına alınmaksızın mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı sonrasında hakkındaki "konutu terk etmeme adli kontrol kararı" olmasına rağmen bunu ihlal ederek kaçtığı bildirildi.

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"Sertçelik'in, yurt dışına gideceğini doğrudan şüpheliler Ufuk Gültekin ile Gökhan Karaca'ya beyan ettiği" aktarılan iddianamede, "Dolayısıyla bu durumdan sıralı amirler olan şüpheliler Şevket Demircan, Kerem Gökay Öner ve Murat Çelik ile aynı büroda görevli olup Serdar Sertçelik'in Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında konutunda bulunup bulunmadığı hususunda kontrolünden sorumlu olan komiser rütbesindeki şüpheli Metehan İlkyaz'ın da haberdar olduğu" kaydedildi.

Sanıklar Öner ile Demircan'ın 29 Kasım 2023'teki tespit edilen yazışmalarına göre Sertçelik'in Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği yönünde mesajlaştıkları belirtilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Serdar Sertçelik'in bulunamadığına dair tutanak tutularak adli makamları yanıltma ve Serdar Sertçelik'i koruyup kayırma amacıyla bu yönde birlikte karar aldıkları, Sertçelik'in kolluk tespitlerine göre 4 Aralık 2023'te yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasının akabinde şüpheliler Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin'in, görev ve yetkileri olmadığı halde usulsüz şekilde Serdar Sertçelik ile irtibat kurmaya devam ettikleri, birden fazla kez telefonla görüşüp kayda aldıkları anlaşılmıştır."