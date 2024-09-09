Ayhan Bora Kaplan, savunma yaptı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

AA'da yer alan habere göre mahkeme Başkanı Mehmet Güven, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra örgüt tarafından öldürüldüğü iddia edilen Semih Arslan'ın ailesiyle yaşadığı evin kilit göbekleri ile öldüğünde üzerinden çıkan anahtarlarla eşleştirme yaptı. Eşleştirme sonucunda anahtarlar kilit göbeklerini açmadı.

Duruşmada daha sonra, iddianamede "maktul" olarak gösterilen Mahfuz Tatar'ın kız kardeşi Vesile Tatar ve annesi Aslıhan Tatar'a söz verildi.

Vesile Tatar, duruşmaya katılma talebinin olduğunu belirtirken, anne Tatar ise "Adalet yerini bulsun. Davaya katılmak istiyorum."dedi. Katılma taleplerinin ardından mahkeme bazı tanıkların dinleneceğini bildirdi.

Sanık Fethi Koyuncu'nun talebi üzerine dinlenen tanık Batıkan M, "2022 yılında restoran için Kızılay'da yer bakıyorduk. Fethi Bey'in bijuteri dükkanı vardı, orayla anlaştık. Fethi Koyuncu'yla bu şekilde tanıştık. 860 bin liralık çek verdim, 640 bin lira da nakit verdim." diye konuştu.

Tanık beyanının ardından söz alan sanık Fethi Koyuncu, şimdiye kadar verdiği beyanların geçerli olduğunu dile getirerek, "Serdar Sertçelik, kendisine ait olan mekanlara benim çöktüğümü söylemiş. SGK dokümanlarımın da buradaki şahısların hiçbiriyle alakası yok." beyanında bulundu.

Sanık Kanber Keskin, herhangi bir örgüte üye olmadığını söyleyerek, dosyada adının neden geçtiğini bilmediğini, adının geçtiği olaylara dahil olmadığının tanık beyanlarıyla ortaya çıktığını ileri sürdü.

Mehmet Taha Ergin ile birbirlerini tanımadıklarını söyleyen sanık Keskin, "Ergin ile birbirimizi hiç tanımıyorken bahsi geçen mekanların nasıl güvenlik sorumluluğunu almış olabilirim? Mehmet Taha Ergin de bu iddiaların asılsız olduğunu beyanında söylemiştir. Müşteki Emirhan Bostancı emniyette nasıl tehdit ve baskıya maruz kaldığını, benim fotoğrafımı göstererek 'Kanber Keskin bu' diye nasıl zorla söylettirdiklerini de huzurunuzda söylemiştir. Tutukluluk halinin vicdani olmadığı kanaatindeyim." dedi. Sanık Keskin, basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.