Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik'in Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç başladı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında hem sanık, hem de gizli tanık olan, firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirildi.

Ankara'da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'a çalışan ve bazı eylemlere karıştığı belirtilen Serdar Sertçelik, "yalan ve iftiralarla dolu 19 sayfalık beyanları kendisine zorla imzalattırıldığını" ileri sürerek Ankara Emniyetini suçlamıştı. İfadeyi verdiğinin ertesi günü elektronik kelepçe takılarak tanık koruma programına alındığını ancak istediği her yere gidebildiğini anlatan Sertçelik, "kendisine yapılan operasyonun göstermelik olduğunu ve yurt dışına kaçmasına müsaade edildiğini" ileri sürmüştü.

REKLAM Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de olduğu 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı. İDDİANAME Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.