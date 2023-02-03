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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayılar neden ağaçlara sürtünür?

Ayıların neden ağaçlara sürtündüğünü araştıran bilim insanları kenelerin, ayıların yakınlık duyduğu kayın ağaçlarından çıkan sıvıdan kaçındığını tespit etti

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  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Ayıların ağaçlara tırmalamasının birçok nedeni bulunuyor. Ayılar bazen ağaçları koklayarak iletişim kuruyor, bazen de ağaçlar yardımıyla tüylerini temizliyor ve ulaşamadıkları bölgelerini kaşıyor. 
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Yeni bir araştırmaya göre, ayıların bunu yapmasının bir nedeni daha var: Doğal kene kovucu bir maddeyi üzerine sürmek...
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    New Yok Times'ta yer alan habere göre ayılar özellikle kayın ağacının kabuklarına sürtündüklerinde, ağaç özsuyu, katran, reçine gibi maddeler sızıyor.
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Kayın ağacı katranı kürke ve deriye yapışıyor. Suya dayanıklı olan bu sıvı, etkili bir kene kovucu rolü üstleniyor.
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Polonya Bilimler Akademisi'nde ayı biyoloğu olan ve geçen ay Journal of Zoology'de yayınlanan çalışmanın yazarlarından Agnieszka Sergiel, "Memeliler arasında kendi kendine ilaç kullanan pek çok örnek görüyoruz" dedi.

     
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Bu nedenle, o ve meslektaşları ağaçlara sürtünmenin ayıları parazitlere karşı koruyup koruyamayacağını araştırmaya karar verdi. Biyologlar kahverengi ve siyah ayıların belirli ağaç türlerine, özellikle de kayın ağaçlarına yakınlık duyduklarını gözlemledi.
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Dr. Sergiel kayın ağacı katranının kene kovucu olduğu hipotezini test etmek harekete geçti ve ayılarla beslendiği bilinen bir kene olan 'Dermacentor reticulatus'u tuzağa düşürdü.
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Sergiel, kenelerin bir tarafta kayın katranından kaçıp tüpün diğer ucundaki güvenli bölgeye doğru kaçıp kaçmayacağını görmek için izledi. Ve keneler gerçekten de katrandan kaçtı!

     
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Fransa'daki Strasbourg Üniversitesi'nde biyolog olan ve çalışmanın yazarlarından Agnes Blaise, "Kenelerin kayın katranından nefret ettikleri çok açıktı. Bazıları gerçekten çok hızlıydı, etrafta koşturuyordu."
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Araştırmacılar ayrıca ayıların sevdiği terebentini de test etti ve keneler ondan da nefret etti.

     
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Kayın katranının keneler tarafından sevilmemesiyle ağaç reçinelerinin böcek kovucu olarak işlev görebileceği yönündeki uzun süredir var olan fikri destekleyen ilk deneysel kanıt sunuldu.
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Andrea Morehouse, araştırmacıların kenelerin kayın katranından kaçındığına dair 'oldukça net kanıtlar sağlayan bir deney yaptıklarını' söyledi ve ekledi:

    "Ağaçlara sürtünmenin birinci işlevi muhtemelen parazitleri kovmak değildir ancak kesinlikle ek bir faydası olabilir."

     
  • Ayıların bu davranışının sırrı çözüldü... Doğal kene kovucuymuş!

    Vahşi doğadaki diğer hayvanlar da doğanın sağladığı böcek kovucuları kullanıyor. Örneğin, kapuçin maymunları kürklerini turunçgillerle temizliyor. Yunuslar ise derilerini mercanla tedavi edebiliyor. Kediler de kedi nanesini sivrisinek kovucu olarak kullanabiliyor.

    *Haberin görselleri Reuters ve AP tarafından servis edilmiştir. 

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