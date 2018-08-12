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Aykut Demir'den Trabzonspor'a yanıt geldi

Trabzonspor'un 2 gün önce 9 milyon 815 bin 580 lira tazminat ödediği Aykut Demir, bordo-mavililerin internet sitesinden yaptığı açıklamaya cevap verdi. Sözleşmesinin "yağ ölçüm testine geç gelmesi" nedeniyle tek taraflı olarak feshedilen Demir, mağdur edilerek ayrıldığını dile getirdi

12 Ağustos 2018 Pazar, 15:59:16 | Güncelleme:

2013-14 sezonundan 2017-18 sezonuna kadar Trabzonspor formasını terleten 29 yaşındaki Aykut Demir, Trabzonspor'un yaptığı fesih ve tazminat açıklamasına yanıt verdi. "Trabzonspor tarafından şahsıma yapılan açıklamaya karşı beyanatımdır." ifadeleriyle başladığı açıklamasında "Trabzonspor’un asılsız yalanlamalarını kabul etmiyorum." diyen Aykut Demir'in açıklaması şu şekilde:

"Hiçbir şekilde geçerli bir sebep sunulmadan sözleşmemin feshedilmesiyle mağdur edilerek ayrıldığım Trabzonspor’un asılsız yalanlamalarını kabul etmiyorum. 2 yılı geçen davanın sonuçlanmasıyla kulübün haddini aşan bir şekilde İslami kimliğimi ortaya koyarak bunun üzerinden bir mağdur edebiyatı yapmalarını son derece talihsiz buluyorum. Ne acıdır ki yağ ölçüm testini bahane ederek sözleşmemi tek taraflı feshederek şahsımı adeta vasıfsızlaştırıp transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala düzmece bir fesh planlayıp futbol hayatım bitirilmeye çalışılmıştır ve bu benim için manevi bir yıkım olmuştur. Daha önceki süreçte alacaklarımı taksitlendirmeye gidip aramızda ödeme planı oluşturduk ama Trabzonspor kulübü maalesef buna uymadı. 6 ay boyunca telefonlarıma cevap verilmedi. Kadrosunda yer aldığım süreçte aylarca para alamamama rağmen dava etmediğim dava edenlerin daha sonraki dönemde baş üstüne çıkarıldığı kulübüm bana maalesef başka seçenek bırakmamıştır. Trabzonspor kulübü ödeme gününe iki gün kala daha önce kulüple yapmış olduğum fakat kulübün uymadığı ödeme planı ve taksitlendirme gibi önerilerle geldiler. Öncelikle ve özellikle şunu belirtmek isterim ki Müslüman Türk vatandaşı olarak karşı taraftan talep ettigim değil, dava üzerinden sonuçlanan faizin hiçbir şekilde kendi şahsi helal parama karışmadan hakkım olan paramı alıp geri kalanın ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarımıza aktarılacağını belirtmek isterim!

Saygılarımla Aykut Demir."

TRABZONSPOR NE DEMİŞTİ?

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçmişte kulüpte forma giyen ve ilgili dönemde "yağ ölçüm testine geç gelmesi" nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Aykut Demir'in, bu durumu Türkiye Futbol Federasyonuna taşıdığı anımsatılarak, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurullarının kulübü haksız bulduğu ve 9 milyon 815 bin 580 lira ödemeye mahkum ettiği vurgulandı.

Yönetim kurulunun, diğer tüm girişimlerinde olduğu gibi "memleket" ve "Trabzonsporluluk" hassasiyetini ön planda tutarak ilgili futbolcuya son güne kadar tazminatı için indirim veya taksitlendirme taleplerinin iletildiğinin belirtildiği açıklamada, "Ancak yaşantısından, ahlakı ve vicdani değerlerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz Trabzonlu futbolcu, tüm iyi niyetli taleplerimizi reddetmiş ve tazminatını kur farkı-faiz dahil olmak üzere talep etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine kulübümüz, ilgili futbolcuya ciddi bir kısmı faiz ve kur farkından oluşan 9 milyon 815 bin 580 liralık tazminat tutarını bugün itibarıyla tek seferde ve peşin olarak ödemiştir. Bu vesileyle, ilgili futbolcu başta olmak üzere geçmiş dönem yönetim kurulları ve başkanların eylemleri sonucunda kulübümüzün ödemek zorunda olduğu, Süper Lig için lisans almamıza engel teşkil eden toplam 23 milyon 989 bin 262 liralık ödemenin bugün itibarıyla gerçekleştirildiğini tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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