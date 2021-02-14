Aykut Kocaman: Başakşehir takımı gerçeklerle yüzleşmek zorunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBaşakşehir
ABONE OL

Aykut Kocaman: Başakşehir takımı gerçeklerle yüzleşmek zorunda

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de 2-1 mağlup oldukları maçta Göztepe'nin maçı hak ettiğini söyledi. Kocaman, Göztepe'nin kazandığı penaltı için "Ucuz bir penaltı oldu" yorumunu yaptı. Başakşehir'en küme düşme hattını gerilemesi üzerine "Başakşehir takımı gerçeklerle yüzleşmek zorunda" dedi

Aykut Kocaman: Başakşehir takımı gerçeklerle yüzleşmek zorunda

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman müsabakayı değerlendirdi.

Aykut Kocaman, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. İki takımında galibiyete ihtiyacı olan bir karşılaşma olduğunu belirten Kocaman, Göztepe deplasmanından alabilecekleri en kötü 1 puanın kendilerini yavaş yavaş puan toplayan ve üst sıralara doğru tırmanmaya teşvik edebileceğini söyledi. Kocaman, "Maçın sonunda davranış biçimlerine bakıldığı zaman gerçek anlamda bunu isteyen ve hak eden takım Göztepe oldu. Buna uygun davranış sergilediler. Biz ilk yarıda özellikle, maçı kaybettiğimiz dönem ilk yarıydı. Son derece kritik bir maç olmasına rağmen bir türlü oyunun içine gerçekten yüksek şiddette enerjiyle katılamadık. Göztepeli oyuncular hemen hemen her pozisyonda bizden bir adım öndeydiler. Dolayısıyla bu oyunun en başlıca etkeni önce yüksek şiddetli enerji üretmektir, o zaman kendi organizasyonunuzu sahaya yansıtıyorsunuz. Bizim en büyük problemimiz ilk yarıda özellikle neredeyse temas etmeden oynama gayreti aslında gafleti içinde olmamızdı. Diğer taraftan Göztepe kendi durumlarına uygun şekilde yüksek enerjiyle bir oyun ortaya koydu" dedi.

PENALTI YORUMU

İkinci yarıda topu kullanmaya başladıklarını ancak ciddi şekilde pozisyona giremediklerini söyleyen Kocaman, "İkinci yarıda biraz işler değişti, durumun farkına vardık ama geç kalmıştık. Geç kalmışlığımızı biraz daha öteleyen şeylerden bir tanesi de bence çok ucuz bir penaltı oldu. Temas olmadan bir penaltı verdi hakem. Bu penaltıya VAR'ın müdahale etmemesi de enteresan, temas gözükmüyor. Epureanu, Jahovic'in önünde ayağını çekiyor. Jahovic daha hamle gelmeden kendisini aşağıya doğru bırakıyor. Maçı gerçekten isteyen taraf kazandı" ifadelerini kullandı.

"LİGDE HER ŞEY OLABİLİR"

Basın mensuplarının sorusu üzerine şampiyonluk yaşamış bir takımın küme düşme hattında yer almasının çok fazla rastlanan bir şey olmadığını belirten Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çok rastlanan bir şey değil hem Başakşehir'in kurguladığı düzen için de pek uygun durmuyor. Gerekçeleri var doğal olarak. Hiçbir şey nedensiz değil ana gerekçenin ben biraz hala bütün grubumuzda sadece oyuncu grubumuzda değil hala hem şampiyon olmanın hem de Şampiyonlar Ligi'nde oluşturulan ortamın ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. 'Bize bir şey olmaz, biz iyiyiz' duygusu gayet iyidir, 'biz yenilmeyiz, biz kazanırız' duygusu gayet iyidir, ancak her şeyde olduğu gibi burada da ölçü çok önemli. İlaçla zehiri birbirinden ayrın şey dozuymuş. Bizim sanki dozumuz nasıl olsa bize bir şey olmaz duygusu biraz daha artmış şekilde gözüyor. Bunun bir sonraki safhası büyük bir çöküntü oluyor. Şu andaki genel durum yapılabilirlik kalitesinin zihinsel olarak biraz daha aşağıya çekilmiş olması. Başakşehir takımı, şu andan itibaren gerçeklerle yüzleşmek zorunda. Bu ligde olmaz olmaz, iki sezon evvel ligin en köklü takımlarından bir tanesi Fenerbahçe, son Sivas maçıyla durumu değiştirme şansı buldu sona doğru. Her şeyin olabileceği ligde gerçekçi, ayakları yere basan bir hale gelmemiz gerekiyor hepimizin. Yoksa öbür türlü son pişmanlık fayda etmez, ligde her şey olabilir"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Fenerbahçe'den flaş tepki: Adalet yok!
FUTBOLFenerbahçe'den flaş tepki: Adalet yok!
Kasımpaşa'dan sert açıklama: Hakemler tarafsızlığını yitirmiştir!
FUTBOLKasımpaşa'dan sert açıklama!
Galatasaray - Kasımpaşa maçında penaltı tartışması!
FUTBOLTartışma yaratan pozisyon! Penaltı...
Serdar Ali Çelikler: Zumbacı Erkan'dan Galatasaray'a 2 puan!
FUTBOLZumbacı Erkan'dan G.Saray'a 2 puan!
Son dakika: Galatasaray - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu
FUTBOLKararını verdi
MUTLU SON| Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları
FUTBOL"Daha çok maç yıldız olur!"
Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLZirveyi bırakmadı
Göztepe: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLGöztepe 3 puanı hatırladı! Kayıpşehir...
Konyaspor: 2 - Denizlispor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLKonya nefes aldı! 6 maç sonra...
Onyekuru'dan Mostafa Mohamed mesajı: Senin için ne yapayım Mostafa abiii
FUTBOL"Senin için ne yapayım abi!"