Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor'a sahasında 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor'da maçın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik zehir zemberek açıklamalar geldi. Kocaman, Kardeşler için "Duygularıyla maç yönetiyor ve karanlığa doğru gidiyor. Duygularını karıştırıyor işin içine" derken hakem camiasına yönelik Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçmişte yaptığı bir açıklamayı örnek gösterip şu ifadeleri kullandı:

"O AÇIKLAMA GÖZ ARDI EDİLDİ!"

"Ülkede yıllardır en üst seviyede teknik direktörlük yapan, 4-5 sene civarında Türkiye Futbol Direktörlüğü yapan, Türkiye Futbol Direktörü'nün bir açıklaması vardı. Hakem kurullarını çok iyi tanıdığını ve lige ayar verdiğini ne kadar iyi bildiğini söyleyen, bir ülkede söylenildiğinde yeri yerinden oynatacak bir açıklama son derece göz ardı edildi. Söylediklerim Kayserispor'a karşı değil. Onları tebrik ettiğimi az önce söyledim. Söylediklerim ne teknik direktöre, ne futbolcuları, ne Kayserispor'a. Ancak öbür taraftan maçın gidişatını gerçekten etkileyen pek çok faktör varken, enteresan bir şekilde lige ayar verildiğini bir kez daha görüyoruz.''

"NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. İlginç bir durumla daha karşı karşıyayız. Akhisar maçında çok net bir penaltı. 'VAR' denen uygulamada görüntüye bile getirilmedi. Trabzon'da olmayan penaltı, penaltı oldu. Malatya maçının son dakikasında penaltı verilmedi. Geçen hafta yaşadığımız çok malum ters kararlar. Hakemlerle ilgili konuşmamak lazım, hemfikirim. Ama nasıl konuşulmayacak. Bu genç arkadaşımız, genç ve yetenekli olduğu belli. Hiç söyleyecek bir şey yok. Ancak duygularıyla maç yönetiyor ve karanlığa doğru gidiyor. Duygularını karıştırıyor işin içine. Babası çok uzun yıllar futbolun içinde kalmış, bizim rakiplerimizden bir tanesi, kardeşi oyunculuk yapıyor. Dolayısıyla bütün hakemlerin en hassas olması gereken adalet duygusundan daha fazla sahip olması gerekiyor. Çünkü aileden sporcu. Ancak duygularıyla maçı yönetiyor. Özellikle ben ya da benim takımlarım olduğu zaman neden olduğunu bilmediğim duygu karışıklığı yaşıyor. Çok net Skubic'e yapılan hareket. Ayağına sırtına basış. Kırmızı kart olur ya da olmaz. En azından bakar ve sarı kart uygular. Zuta'ya hareket diyorum. Zuta'nın rakibe hamlesi yok. Tam tersi Mensah'ın dirseğiyle beraber suratına bir darbesi var. Maçın sonlarına doğru Fofana'ya suratına vurulan darbeyi görmedi bile. Ne yazık ki hakemler maçların sonucu etkiliyor. Bu kadar sonucu etkileyecek faktörler ortada iken hakemleri konuşmak mümkün değil.''