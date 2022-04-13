Kontente, dizideki rol arkadaşları; Elif Akşar, Mine Tugay, İpek Değer, Irmak Ünal, Tuğçe Kazaz, İstemihan Tuna, Ekim Mağden, Burak altay, Engin Hepileri ve Kaan Urgancıoğlu ile objektif karşısında verdiği bu pozu Instagram'dan yayınladı.

39 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kontente'nin gönderisine arkadaşı Doğa Rutkay Kamal da "Ve o saçlar yine aynı. Tatlı gülüşün... Bayılıyorum." şeklinde yorum yaptı.