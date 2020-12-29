Zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı 0:00 / 0:00

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Habertürk’ten Şahin Şen ve Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı bilgilere göre akademisyen Aylin Sözer ve katil zanlısı Kemal Ayyıldız, 2009 yılında sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştı. İkili 2011 yılında ilk defa yüz yüze görüştü. 2014 yılına kadar düzenli görüşmeyen Sözer ve zanlı bu tarihten sonra ara sıra bir araya geldi.

Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre bu süreçte akademisyen Aylin Sözen 2020 yılının Ocak ayında eşinden boşandı. İddiaya göre evli olan katil zanlısı Ayyıldız da eşiyle problem yaşıyordu ve eşi bir süre önce 2 çocuğunu da alarak Manisa’daki baba evine gitti.

KARDEŞ SÖZER DURUMDAN ŞÜPHELENİNCE

Zanlı Ayyıldız’ın beyanına göre akademisyen Sözer’le birlikte ilişkilerinin önünde bir engel yoktu. Katil zanlısı ve akademisyen Sözer, geçtiğimiz kasım ayından bu yana daha sık görüşmeye başladılar.

Olay sırasında Sözer’in kardeşi ablasını önce telefonla aradı. Sözer telefonu açmayınca da kendisinde bulunan yedek anahtarla eve girmeye çalıştı. Ancak kapının içerden kilitli olduğu için açılmadı. Bunun üzerine kardeş Sözer, durumdan şüphelenerek “kardeşim yalnız yaşıyor, ablama ulaşamıyorum” diyerek polis çağırdı.

ZANLININ İKİ AYRI SUÇ KAYDI BELİRLENDİ

Bir süre sonra kapının önünde polis arabasını gören katil zanlısı Ayyıldız, Aylin Sözer’in cansız bedeninin bulunduğu yatağı ateşe verdi. Zanlı Ayyıldız'ın bu yolla yangın çıkarıp, delilleri yok etmek ve durumdan faydalanıp olay yerinden kaçmayı amaçladı Gözaltına alınan zanlının üzerinden 3 gram sentetik uyuşturucu madde çıktı. Ayyıldız’ın yaralamadan 2 suç kaydının olduğu tespit edildi.

"HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEK İÇİN"



Öte yandan Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre yakalanan katil zanlısı polise, Sözer ile 10 yıldır tanıştıklarını iddia ederek “Sabah borç para istemek için evine gittim. Aramızda tartışma çıktı. Bıçakladım. Hırsızlık süsü vermek için altınlarını aldım” dediği öğrenildi.

"BORÇ PARA YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"

Katil zanlısı polise, Aylin Sözer’i 10 yıldır tanıdığını belirterek "Bu sabah saat 08:00 sıralarında borç para istemek için eve gittim. Sohbet ettik, alkol aldık. Sonra aramızda tartışma çıktı” dedi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Sezer’in boğazını bıçakladığını anlatan zanlı, daha sonra hırsızlık süsü vermek için altınlarını aldığını belirtti.

"DOĞALGAZI AÇIP ATEŞE VERDİM"

Evden, çıkmadan önce dışardan bazı seslerin geldiğini söyleyen katil zanlısı “Bunun üzerine doğal gaz borusunu açıp evi ateşe verdim” dedi.

HESAPLAR İNCELEMEYE ALINDI

İnşaat işçisi olduğu belirtilen katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın cep telefonu, sosyal medya hesapları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları da Cinayet Büro Amirliği'nde toplandı. Bu görüntüler kullanılarak şüphelinin eve giriş saati net olarak tespit edilmeye çalışılıyor.