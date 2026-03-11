Canlı
        AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesi Resmi Gazete'de

        Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Giriş: 11.03.2026 - 00:25
        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, dün yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi.

        Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.

